السيسي: نسعى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد إثيوبيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّه أطلع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس على جهود مصر المستمرة للتوصل لحل عادل لقضية السد الإثيوبي وجهود مصر لاستئناف المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، مؤكّدًا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف حفاظًا على استقرار المنطقة.

السيسي: أتطلع لأن تشهد العلاقات بين مصر وقبرص مزيدًا من التعاون

وأعرب السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، عن تطلعه لأن «تشهد العلاقات بين مصر وقبرص مزيدًا من التعاون والتنسيق بين البلدين بما يحقق الرخاء والاستقرار بين شعبينا، ولمزيد من شراكتنا الاستراتيجية والصداقة الوطيدة التي تجمع الشعبين والبلدين».