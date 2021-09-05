خبراء طرق يشرحون سبل الجودة وأسس التصميم الإنشائي في «المهندسين»

عقدت شعبة الهندسة المدنية برئاسة المهندس الاستشاري أحمد رمزي، محاضرتين في «التطبيقات العملية في مجال ضبط وتأكيد جودة تنفيذ الطرق، وأسس التصميم الإنشائي للطرق الأسفلتية والخرسانية» وذلك ضمن سلسلة محاضراتها المجانية، واللتين أدارتهما المهندسة منال سري، عضو مجلس الشعبة، حيث شهدت المحاضرتان حضورًا كثيفًا من المهندسين إضافة إلى عقدهما عن طريق تطبيق زووم.

نقابة المهندسين

وأصدرت نقابة المهندسين بيانا منذ قليل عن فعاليات المحاضرتين اللتين تم تنظيمهما مساء أمس، حيث أكد المهندس الاستشاري أحمد رمزي أن هذه المحاضرات المجانية والتي يحاضر فيها خبراء وقامات هندسية وعلمية كبيرة إنما هي محاولة من شعبة الهندسة المدنية لنقل خبرات هذه القامات الكبيرة لصقل مهارات وزيادة خبرات المهندسين الشباب وتعد كورسات علمية للطلاب في السنوات النهائية الذين يحرصون على الاستفادة والتزود العلمي حتى يتميزوا بين أقرانهم، مضيفًا أن المحاضرات المقبلة ستشهد مفاجآت للحضور، حيث تم التواصل مع أسماء ورموز هندسية مصرية منها من تقلد أكبر المناصب محليًا ودوليًا لما يتمتعون به من خبرات علمية وعملية في المجال الهندسي.

وبدورها، أشادت المهندسة منال سري عضو مجلس الشعبة، بالإقبال الكبير الذي تشهده المحاضرات رغم أن المحاضرات تبث عن طريق زووم، معربة عن شكر الشعبة للقامات الهندسية التي لم تتأخر عن تلبية الدعوة وحرصها الشديد لمشاركة الشعبة في استزادة الحضور بالجديد في تخصصاتهم المتعددة في مجال الهندسة المدنية.

جودة الطرق

وفي محاضرته والتي حملت عنوان «التطبيقات العملية في مجال ضبط وتأكيد جودة تنفيذ الطرق» تناول الدكتور عبد الظاهر مصطفى، أستاذ هندسة الطرق والمطارات بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، المعايير الأساسية لتصميم الطرق إنشائيًا وهندسيًا موضحًا كيفية الاستفادة من البيانات الصادرة عن التصميم في إعداد خطة ضبط الجودة.

كما تناول بالتفصيل كيفية التأكد من صلاحية المواد المستخدمة في الطرق (الركام، الأسفلت، تصميم الخلطة) إضافة إلى مراحل إنشاء الطرق والمعدات المستخدمة بها، وكيفية التأكد من جودة التنفيذ بالموقع.

واختتم عبد الظاهر محاضرته بتوضيحه لأهمية وكيفية إعداد خطة ضبط الجودة في كل المشروعات التي تخص الطرق وكذلك كيفية اعتماد المعامل في مجال الطرق طبقًا للأيزو 17025.

التصميم الإنشائي للطرق

وفي محاضرة حملت عنوان «أسس التصميم الإنشائي للطرق الأسفلتية والخرسانية» ألقى الدكتور حمدي السيد، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، الضوء على أساسيات هندسة الطرق لحساب الإجهادات والانفصال الذي يحدث للطرق وعلاقته بالعيوب الناشئة في الطرق مثل الشروخ، والتشكل، والتفكك الحادث بالطرق نتيجة الأحمال المرورية الكثيفة وحركة النقل الزائدة عليه.

وأكدت المحاضرة أن التصميم يجب أن يراعي التركيز على طرق التصميم المختلفة الواردة بالكود المصري للطرق لإيجاد سمك طبقات الرصف المناسب ونوعية المواد المستخدمة لطبقات الرصف، وكذلك القطاعات الخرسانية للحصول على طريق يكون بحالة جيدة خلال العمر التصميمي للطريق.