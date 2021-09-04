قلق واكتئاب.. بلقيس تكشف عن إصابتها بمتلازمة بسبب فيروس كورونا

كشفت الفنانة بلقيس عن رحلة إصابتها بـ «متلازمة الكوخ»، بسبب عزلتها خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلة إنها كانت ترغب في معرفة الحالة التي كانت تعيش فيها خلال هذه الفترة، حيث كانت تميل للعزلة والاكتئاب، «بعد كورونا الناس فتحت وخرجت بس أنا مخرجتش ومعرفتش وبقيت حبيسة الغرفة والبيت ومعرفتش اندمج مع المجتمع الخارجي».

بلقيس عن متلازمة الكوخ: مكنش عندي طاقة أشوف أهلي بعد غياب 8 أشهر

وأضافت «بلقيس»، خلال لقائها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة: «مكنتش عاوزة أبص في وشي في المراية، ودايما عاوزة نفسي تحت البطانية على طول، فكرت وقولت إيه الفشل اللي أنا فيه، مكنش عندي الطاقة إني أشوف أهلي بعد غياب 8 شهور، فمكنتش سعيدة وأشعر بالاكتئاب والميل للعزلة ومش عاوزة أغني أو أعمل حاجة».

وواصلت: «عرفت إني مصابة بـ متلازمة الكوخ لأني اتحجزت في البيت فترة طويلة فالناس اللي بتقعد في أماكن منعزلة فترة طويلة يصعب عليهم الاندماج في المجتمع».

أعراض متلازمة الكوخ.. منها صعوبة الاستيقاظ من النوم

واستعرضت الإعلامية منى الشاذلي، أعراض هذه المتلازمة والتي تتمثل في القلق الشديد والعصبية، والرغبة في تناول الطعام، وصعوبة الاستيقاظ من النوم، وانعدام البصر، والخمول وعدم القيام بشئ، والشعور باليأس، والحزن والاكتئاب.

من جانبها قالت «بلقيس»، خلال استضافتها بالبرنامج، أن الأعراض التي ظهرت عليها جراء هذه المتلازمة، تمثلت في القلق الشديد والحزن والاكتئاب بشكل مبالغ فيه والخمول وعدم القيام بشئ واليأس وعدم الرغبة في الاستيقاظ، كما أنها لم تبالغ في ذلك الوقت من نوعية الطعام التي تتناوله، «كنت عاوزة آكل وأنام ومش مهم»، مؤكدة أنها تعافت من هذه المتلازمة.