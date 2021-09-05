998 طالب ثانوي يؤدون امتحان الدور الثاني في اللغة الثانية بأسيوط

يؤدي، اليوم، 998 طالبا بالثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي، امتحان الدور الثاني في مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية – الألمانية)، في 198 لجنة موزعة بمحتلف مراكز المحافظة، بينها لجنة سجن، وسط تكثيف أمني واستعدادات خاصة وإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الإمتحان فى مادة اللغة الفرنسية 613 طالبًا، بينهم طالبان بلجنة السجن، بينما يبلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحان الدور الثاني في مادة اللغة الألمانية 385 طالبا.

«غرفة لامتحانات»: لم نرصد أي مشكلة تعيق سير الامتحانات

وأضاف رئيس غرفة العمليات، أن جميع اللجان بدأت في موعدها، ولم يُرصد أي تأخير بأي منها، كما لم تُرصد أي مشاكل حتى الآن أو إنتهاكات من شأنها تعطيل عملية الامتحان.

وكانت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعدت لاستقبال امتحانات الدور الثانى لإمتحانات لثانوية العامة، بتجهيز وتعقيم مقار اللجان بمختلف الإدارات التعليمية، وجرى الانتهاء من إعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة، فضلًا عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشها وتعقيمها، وكذلك تجهيز وتعقيم استراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، وتوزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين، والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال 24 ساعة بالاستراحات لحل أي مشكلة قد تطرأ وتلبية احتياجاتهم.