التعليم: وصول أسئلة «اللغة الثانية» للجان امتحانات الثانوية العامة دور ثان

أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ لجان سير امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2021، استقبلت قبل قليل كراسة أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنساوي - الألماني - الأسباني - الإنجليزي»، وأوراق البابل شيت، استعدادًا للامتحانات المقرر أن تنطلق في العاشرة من صباح اليوم الأحد الموافق 5 سبتمبر الحالي.

ومن المقرر أن يعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنساوي - الألماني - الأسباني - الإنجليزي» لمدة 3 ساعات، داخل لجان مؤمنة ومعقّمة ضد كورونا.

ويؤدي اليوم طلاب ملاحق الثانوية العامة، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنساوي - الألماني - الأسباني - الإنجليزي»، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بالعدوى.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2021 تعقد في جو هادئ ومناسب للطلاب، وجميع اللجان الامتحانية معقّمة تماما للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنّ جميع أسئلة امتحانات ملاحق الثانوية العامة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وستكون هناك عقوبات توقع مع نهاية الامتحانات على الطلاب الغشاشين.

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2021، تسير بشكل منتظم دون معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مؤكدا أنّ أعمال تصحيح امتحانات ملاحق الثانوية العامة ستكون إلكترونية، دون تدخل عنصر بشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وجميع محاضر الغش سيتم تحويلها للنيابة العامة، لاتخاذ قرارات صارمة ضد الطلاب الغشاشين والمتجاوزين.

وأشار وزير التعليم، إلى أنّ طلاب الثانوية العامة دور ثان لن تضيع عليهم فرصة الالتحاق بالجامعات، مؤكدا أنّ امتحانات الثانوية العامة هذا العام أظهرت مستويات الطلاب، وأنّ كل طالب حصل على درجاته التي يستحقها.