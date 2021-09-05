اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الثانية

يؤدي اليوم الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري، طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية للدور الثاني، ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وفي لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

«شوقي»: تم إعداد أربعة نماذج للامتحانات بهدف تحجيم الغش بين الطلاب

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة وفرت مراجعات مكثفة لطلاب الثانوية العامة للتدريب على نماذج لامتحانات الدور الثاني والتعرف على طرق الإجابة الصحيحة للامتحانات وكيفية التعامل مع نظام البابل شيت.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات في جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التعليمات المدونة على أرقام الجلوس.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات وضعت من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وفق المواصفات العلمية الدقيقة، لافتاً إلى أنه تم إعداد أربعة نماذج للامتحانات بهدف تحجيم الغش بين الطلاب.

وزير التعليم: يجب على الطلاب متابعة مراجعات منصة حصص مصر التعليمية

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنه تم توفير مراجعات مكثفة للامتحانات على منصة حصص مصر التعليمية في جميع المقررات الدراسية، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة منها ومتابعتها.

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، أن التمايز وأبعاده الأربعة وأهميته وأثره على العملية التعليمية هو موضوع ورشة العمل المقدمة من Discovery Education بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى لتسليط الضوء وزيادة وعى السادة المعلمين وأولياء الأمور.

ومن ناحية أخرى التركيز على ما تقدمه Discovery Education للطلاب من محتوى متنوع يغطى كل الاحتياجات لاستقبال المعلومة بأفضل الطرق المتاحة، وذلك في ورشة يوم الأربعاء الموافق الثامن من سبتمبر 2021 الساعة الخامسة مساء من خلال بنك المعرفة المصري.