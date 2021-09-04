لطلاب الثانوية العامة.. «آداب» عين شمس طريقك لتعلم الهندية في 2021

افتتحت كلية الآداب بجامعة عين شمس، بداية من العام الدراسي الحالي 2021-2022، برنامجا خاصا لتعلم اللغة الهندية، وهو برنامج خاص ومميز يتبع قسم «اللغات الشرقية» وفريد من نوعة في مختلف الكليات والجامعات المصرية.

ويعد برنامج اللغة الهندية في آداب عين شمس، هو الوحيد على مستوى الجمهورية الذي يُقدم تعليما احترافيا ومتقنا للغة الهندية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب، وإدارة الأستاذ الدكتور رانيا محمد فوزي، رئيس قسم اللغات الشرقية وآدابها.

هدية آداب عين شمس لطلاب الثانوية.. برنامج خاص للغة الهندية بعدة مميزات

ويهدف البرنامج إلى دراسة وتعلم اللغة الهندية في مستويات القراءة والكتابة والترجمة بأنواعها في المجالات المختلفة، إضافة إلى دراسة اللغة الأردية (كلغة مساعدة) لتعزيز تعلم اللغة الهندية، ويقوم أساتذة هنود متخصصون يعملون في المركز الثقافي الهندي، التابع للسفارة الهندية في مصر، حاصلون على درجة الدكتوراه بالتدريس في هذا البرنامج، ما يساهم في توفير المجال لممارسة اللغة على مستوى الاستماع والمحادثة، وبالتالي المساهمة في رفع مستوى خريجي البرنامج، كما يمنح الفرصة للطلبة للتدريب الصيفي في المؤسسات الصحفية ومراكز الترجمة المختلفة، والشركات الهندية الكبرى في مصر، والـcall centers.

شروط القبول ومميزات البرنامج:

وتنحصر شروط القبول في البرنامج للطلبة المرشحين من مكتب تنسيق الثانوية العامة وما يعادلها من شعبة أدبي وعلمي إلى كلية الآداب جامعة عين شمس، ويُسمح بالقيد بهذا البرنامج للطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة أدبي وعلمي من إدارة الوافدين.

مميزات البرنامج

ويؤهل برنامج تعلم اللغة الهندية الخريج إلى العديد من مجالات سوق العمل داخل مصر وخارجها، مثل المجال الاقتصادي، حيث يصل حجم الاستثمارات الهندية في مصر إلى حوالي 4.5 مليار دولار، وتُعد ثالث أبرز شريك تجاري لمصر.

ويقدم البرنامج تعريفا وافيا بدور الهند السياسي الذي تنامى خلال العقود الأخيرة بشكل ملحوظ، ويعد خريج هذا البرنامج مؤهلا بشكل ممتاز، للالتحاق بالعمل في وزارة الخارجية أو الهيئة العامة للاستعلامات في مصر أو المنظمات الدولية الكبرى.وفي المجال السياحي.

البرنامج يساعد على اجتياز اختبارات الوزارات الخاصة باللغة الهندية

ويتيح البرنامج الدعم للخريجين لتجاوز اختبارات وزارة السياحة الخاصة باللغة الهندية، والحصول على رخصة ممارسة الإرشاد السياحي، وفي المجال الثقافي والفني، يعد خريج البرنامج قادرا على فهم وترجمة المسلسلات والأفلام الهندية، تبعا للشركات الدولية المعتمدة، كما يقدم تدريبا سنويا في شركات الترجمة المعتمدة للمنتج السينمائي الهندي.

وفي مجال الترجمة الصحفية، يحصل خريج البرنامج على ميزة إضافية عن غيره من خريجي أقسام اللغات، وهي قدرته على متابعة وفهم وتحليل الأخبار الصحفية المختلفة والعمل في مواقع صحفية مصرية أو عربية أو دولية.