مدبولي: 6 مهام رئيسية لصندوق تحيا مصر للعمل الخيري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ جذور العمل الخيري الرسمي في مصر تمتد منذ مئات الأعوام، أضاءت فيها كيانات وطنية شامخة ربوع مصر، بما تمارسه من عمل خيري، وقودها في ذلك تبرعات المصريين وسواعدهم، ومنها صندوق تحيا مصر الذي تأسس عام 2014 لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية قومية، تعالج قضايا اجتماعية حرجة تؤرق حياة فئات كثيرة من جموع المصريين.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في احتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المهمة الإنسانية لصندوق تحيا مصر للعمل الخيري، تضم 6 برامج رئيسية، تتمثل في «برنامج الرعاية الصحية» ومن مبادراته علاج مرضى الضمور العضلي من الأطفال، و«برنامج التنمية العمرانية» الذي يشارك في تطوير المناطق العشوائية وإنشاء مدن بديلة لقاطنيها مثل مدن بشائر الخير بالإسكندرية أو الأسمرات بالقاهرة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ البرنامج الثالث يختص بـ«الدعم الاجتماعي» ومن مبادراته «حماية الأطفال بلا مأوى»، و«مصر بلا غارمين»، والبرنامج الرابع «الكوارث والأزمات» الذي يتيح التدخل السريع والمشاركة الفعالة، عندما يواجه المواطن أزمات متوقعة، والخامس برنامج «التعليم» حيث يدعم الصندوق جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا والبرنامج الرئاسي لتأهيل شبابنا للقضية، والبرنامج السادس والأخير يتمثل في «التمكين الاقتصادي» الذي يوفر فرص عمل للشباب ويدعم المرأة المعيلة ويؤسس محلات تجارية لرواد الأعمال.