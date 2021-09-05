السيسي يصل احتفالية «أبواب الخير» بالعاصمة الإدارية

وصل الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر احتفالية أبواب الخير، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري.

ومن المقرر، أن يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وتستهدف القافلة نحو 5 ملايين مواطن، في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.