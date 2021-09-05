إنجازات صندوق تحيا مصر.. 7 سنوات من المبادرات لخدمة «الأولى بالرعاية»

أكّد صندوق «تحيا مصر»، أنَّه يعمل منذ إنشائه كمعاون لأجهزة الدولة، وساهم في تحقيق عدة إنجازات عبر 6 محاور هي: «الرعاية الصحية، الحماية الاجتماعية، التنمية العمرانية، التنمية الاقتصادية، دعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات».

صندوق تحيا مصر أصدر تقريرًا يرصد خلاله أبرز المشروعات والمبادرات التي نفذها خلال الـ7 سنوات الماضية وتضمن التالي:

إنجازات صندوق «تحيا مصر» في 7 سنوات

كشف التقرير الخاص بـ إنجازات صندوق تحيا مصر أنَّه خلال 7 سنوات، سعى خلالها للعمل في نطاق محافظات الجمهورية وأقصى الحدود والمناطق النائية، كان بمثابة شريك استراتيجي للحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، موضحا أنَّ دور الصندوق تطوّر خلال السنوات السبعة الماضية، وكانت النتيجة حصد 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية، بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة مساعدات إنسانية شهدها العالم.

ولفت التقرير، إلى أن أبرز إنجازات صندوق «تحيا مصر» هي:

- في مجال الرعاية الصحية تم عمل شراكة استراتيجية مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك فيصل الإسلامي، والبنك التجاري الدولي، المصرف المتحد، وبنك قطر الوطني، واتحاد بنوك مصر بشكل عام.

- في مجال مكافحة فيروس «سي» وفّر الصندوق الجرعات العلاجية لنحو 363 ألف مريض فيروس سي مجانًا، ومليون و200 ألف مواطن استفادوا من خدمة الكشف المجاني عن الفيروس.

- أنشأ مركز « مصر» لعلاج أمراض الكبد بالمجان في محافظة الأقصر، واعتبرت وزارة الصحة والسكان المركز هو الأول على مستوى المراكز المشاركة في حملة 100 مليون صحة.

سلسلة قوافل طبية ومبادرات لتحمل تكاليف علاج البسطاء

- ونوه تقرير الصندوق أيضًا إلى القوافل الطبية الشاملة معتبرًا أنها أحد إنجازات صندوق «تحيا مصر»، بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري وعدد من منظمات المجتمع المدني.

- تناول تقرير إنجازات صندوق «تحيا مصر» موضوع علاج الضمور العضلي للأطفال، موضحًا أنَّ الصندوق أطلق مبادرة «أمل في بكرة» للمشاركة في المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الضمور العضلي من الأطفال، وخصص حساب رقم 037037 – أمل في بكرة للمساهمة في توفير علاج وأدوات تشخيص الأمراض الوراثية النادرة ومنها الضمور العضلي للأطفال.

120 ألف مستفيد من خدمات الأسر الأولى بالرعاية

وتطرق صندوق «تحيا مصر» في معرض حديثه عن إنجازات صندوق «تحيا مصر» إلى موضوع الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، موضحًا أنَّه يشمل تجهيز العرائس وتوفير الملابس والأمتعة، كما أطلق صندوق «تحيا مصر» مبادرة دكان الفرحة في شهر أبريل عام 2019 بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، كما تنظم المبادرة معارضا لتوفير الملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام مجانًا، فضلًا عن توزيع نحو 600 ألف قطعة ملابس على ما يقرب 120 ألف مستفيد، وكذلك عدد من الدراجات على الأطفال وأدوات النظافة الشخصية.

مواجهة ظاهرة الغارمات

يشارك الصندوق في المبادرة الرئاسية «سجون بلا غارمين» منذ عام 2015.

سدد الصندوق بسداد ديون 6400 غارم وغارمة بقيمة 42 مليون جنيه، وتمّ الإفراج عنهم.

يعمل الصندوق من خلال عضويته في اللجنة الوطنية لرعاية الغارمات على إعداد قائمة سوداء بالتجار الذين يسيئون استخدام إيصالات الأمانة الموقعة من الدائنين، وكذلك التحديث المستمر لقواعد رصد بيانات الغارمين، وتوحيد مفاهيم وصف الغارمة وصولًا إلى توحيد جهود العمل المجتمعي في مواجهة هذه الظاهرة.