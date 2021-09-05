جمعة: صندوق «تحيا مصر» يقدم نموذجا في التعاون بين الدولة والقطاع الخاص

قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، إنَّ صندوق «تحيا مصر» يقدم نموذجًا يحتذى في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وبمعونة الإعلام، فاستطاع بذلك أن يحصد أرقامًا قياسية عالمية، حيث حرك 480 شاحنة مساعدات بالتعاون مع 22 مؤسسة في العام الماضي.

صندوق «تحيا مصر» حرك 480 شاحنة مساعدات بالتعاون مع 22 مؤسسة العام الماضي

وأضاف جمعة، خلال كلمته باحتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «لا يزال صندوق تحيا مصر يحصد هذه الأرقام في أصعب وأدق الأوقات التي يمر بها العالم للوصول بهذه المشاركة والمسيرة إلى هذا التميز الذي يجعله في المقدمة».

علي جمعة: نيفين القباج سعيها يذكر فيشكر

وتابع: «صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي والتي على رأسها الدكتورة نيفين القباج وسعيها يذكر فيشكر، مع وضوح رؤيتها وتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مكنت المجتمع المدني من السير الحثيث نحو أهدافه المرجوة بالتعاون مع وزارة الصحة وغيرها من الوزارات ومع مؤسسات المجتمع المدني بواقع 18 مؤسسة مثل: الأورمان ومصر الخير وبنك الطعام ورسالة والهيئة الإنجيلية القبطية وتواصل وصناع الحياة وغيرها يشارك اليوم في إطلاق هذه المسيرة».