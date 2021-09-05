مدير مؤسسة الأورمان: «تحيا مصر» صندوق خير يبني حياة كريمة لكل مواطن

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير مؤسسة «الأورمان»، إنَّ صندوق «تحيا مصر» هو صندوق الخير الذي ينتج عنه حياة كريمة لكل إنسان مصري على أرض مصر، وهذه الحياة الكريمة عبارة عن سكن كريم وصحة وتعليم، مشددًا على أنَّ شباب مصر، مئات الآلاف من الشباب المتطوعين هم من ينفذون أغلب الأعمال الخيرية التي تتمّ، مئات الآلاف من شباب الخير بكل أنحاء مصر من الجامعات والمدارس.

مدير مؤسسة الأورمان: صندوق تحيا مصر كوكب خير ونور ساطع

وأضاف مدير مؤسسة «الأورمان»، خلال حديثه باحتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ شاهد العيان على صندوق تحيا مصر وعمله هما الأسمرات وبشائر الخير، مبينًا أنَّه يتمّ الآن إجراء رحلات مدرسية تزور هذه المناطق، مطالبًا الجامعات والمدارس بتنظيم رحلات لهذه المناطق.

وتابع مدير مؤسسة الأورمان، أنَّه يجب تنمية الأطفال والأبناء على الخير وحب الخير، مشددًا على صندوق تحيا مصر هو كوكب خير ونور ساطع.