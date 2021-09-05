ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث السويس اليوم

مشاهد مأساوية شهدها طريق «السويس- القاهرة» بالقرب من الكيلو 109 بعد حادث انقلاب أتوبيس سياحي وتحطم جانبه تماما وزجاج جميع نوافذه؛ ما تسبب في مصرع 12 شخصا بينهم طفلان، وإصابة 38 آخرين حسب الإحصاءات الأولية للحادث.

وتداولت صفحات أهالي السويس على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا لقوائم أسماء المصابين والضحايا في حادث أتوبيس السويس لمساعدتهم في الاستدلال عليهم وعلى أماكنهم.

وشملت القوائم المتداولة 38 اسمًا ما بين رجال وشباب وسيدات وأطفال، وتنوعت الإصابات بين الكدمات والسحجات الشديدة، بأماكن متفرقة في الجسد، كما شملت القوائم أطفال من بين المتوفيين أحدهم يبلغ من العمر 10 سنوات.

12 حالة وفاة و38 إصابة في حادث أتوبيس السويس

وارتفع عدد الوفيات بين حادث انقلاب أتوبيس السويس رحلات سياحي، إلى 12 وفاة، بالإضافة إلى وجود 38 إصابة تنوعت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة والبسيطة، وجميعهم أسر، أصيبوا عندما انقلب بهم الأتوبيس بالقرب من الكيلو 109 على طريق «السويس – القاهرة».

وأكد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن مشرحة المستشفى استقبلت 8 وفيات بينهم طفلان، وارتفع عدد وفيات حادث أتوبيس السويس إلى 12 حالة وفاة عقب وصول 4 منهم إلى استقبال طوارئ المستشفى، ويجري عمل الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.

السرعة الزائدة المتهم في حادث أتوبيس السويس

ووفقًا لرواية أحد الشهود، فإن الأتوبيس السياحي كان يحمل عائلات قادمة من مدينة شرم الشيخ، ووقع الحادث نتيجة السرعة الزائدة أثناء القيادة حيث اصطدم الأتوبيس بالحواجز الخرسانية التي تسببت في انقلابه وترتب عليه وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين، حيث كان يقل نحو 60 راكبا.

وكشف مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن المصابين في حادث انقلاب أتوبيس بالقرب من الكيلو 109 على طريق «السويس – القاهرة»، من سكان محافظتي القاهرة والجيزة، ومعظمهم أسر كاملة.