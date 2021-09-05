مشاهد جديدة من حادث انقلاب أتوبيس السويس.. تسبب في مصرع 12 وإصابة 38

تسبب انقلاب أتوبيس على طريق «السويس- القاهرة» بالقرب من الكيلو 109 في مشاهد مروعة بعد أن تسبب انقلاب أتوبيس سياحي في تحطم جانبه تمام علاوة على تحطم زجاج جميع نوافذه، مما تسبب في مصرع 12 شخصا بينهم طفلان، علاوة على 38 مصابا حسب الإحصاءات الأولية للحادث.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي « فيس بوك»، مقطع فيديو جديد للمشاهد الأولى لانقلاب الأتوبيس، والذي يوضح حالة الأتوبيس الذي أصابه الدمار، وهو ما تسبب في تناثر دماء الركاب في مكان الحادث بشكل كبير.

وأكد مصدر طبي مستشفى السويس العام، أن مشرحة المستشفى استقبلت 8 وفيات بينهم طفلان، وارتفع عدد الوفيات إلى 12 حالة وفاة عقب وصول 4 جثامين إلى استقبال طوارئ المستشفى، فيما يجري عمل الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.

وأطلق أهالي السويس نداءات لسرعة التبرع للدم للمصابين لتوفير الدماء حال الاحتياج إليها، وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين على مستشفى السويس العام للتبرع بدمائهم للمصابين.

وتوافدت القيادات الأمنية والصحية والتنفيذية إلى مستشفي السويس العام، على رأسهم كل من الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، وذلك لمتابعة توافر الاستعدادات الطبية داخل المستشفى والرعاية اللازمة للمصابين.

وأكد شهود العيان أن الأتوبيس كان يحمل رحلة عائلات قادمة من مدينة شرم الشيخ ، وبينهم أطفال، ووقع الحادث نتيجة السرعة الزائدة عندما اصطدم الأتوبيس بالحواجز الخرسانية مما تسبب في انقلابه، وهو ما تسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا حيث يصل ركاب الأتوبيس إلى نحو 60 راكب، لم ينجو منهم إلا عدد قليل.

ومن جانبه أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، حالة الطوارئ، والاستنفار بين أطباء في مستشفى السويس العام لسرعة علاج المصابين، كما تم فتح غرف العمليات للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع، ووجه بنقل الجثامين إلى المشرحة والتعامل الفوري بقسم الطوارئ مع المصابين.