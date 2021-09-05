ارتفاع ضحايا حادث أتوبيس طريق السويس إلى 12 وفاة

ارتفع عدد الوفيات بين حادث انقلاب أتوبيس السويس رحلات سياحي، إلى 12 وفاة، بالإضافة إلى وجود 38 إصابة تنوعت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة والبسيطة، وجميعهم أسر، أصيبوا عندما انقلب بهم الأتوبيس بالقرب من الكيلو 109 على طريق «السويس – القاهرة».

ارتفاع الوفيات إلى 12 حالة وفاة

وأكد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن مشرحة المستشفى استقبلت 8 وفيات بينهم طفلان، وارتفع عدد وفيات حادث الأتوبيس إلى 12 حالة وفاة عقب وصول 4 منهم إلى استقبال طوارئ المستشفى، فيما يجري عمل الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.

وأوضح المصدر أنه جاري حصر أسماء الضحايا، وأعداد المصابين بشكل دقيق وتقييم الإصابات الموجودة فيهم.

نداءات التبرع بالدم للمصابين

وأطلق أهالي السويس نداءات بين الأهالي لسرعة التبرع للدم للمصابين لتوفير الدماء حال الاحتياج إليها.

وانتقل إلى المستشفى كل من الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، وذلك لمتابعة توافر كل الاستعدادات الطبية داخل المستشفى وتوفير الرعاية اللازمة للمصابين.

وأكد شهود العيان أن الأتوبيس كان يحمل رحلة عائلات قادمة من مدينة شرم الشيخ، وبينهم أطفال، ووقع الحادث نتيجة السرعة الزائدة عندما اصطدم الأتوبيس بالحواجز الخرسانية مما تسبب في انقلابه، وهو ما تسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا، حيث يصل ركاب الأتوبيس إلى نحو 60 راكبا.

ومن جانبه أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، حالة الطوارئ، والاستنفار بين أطباء في مستشفى السويس العام لسرعة علاج المصابين، كما تم فتح غرف العمليات للحالات التي تحتاج تدخل جراحي سريع، ووجه بنقل الجثامين إلى المشرحة والتعامل الفوري بقسم الطوارئ مع المصابين.