بعد قليل.. النطق بالحكم على 11 متهمًا بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

تصدر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة حكمها على 11 متهمًا بينهم 3 أشخاص تمت إحالة أوراقهم للمفتي، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة داعش الإرهابية وتهمة «التخابر مع حماس»، فضلاً عن اختطافهم مواطنين مصريين، وذلك للحصول على فدية من ذويهم مقابل إطلاق سراحهم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي، أمين عام مأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.

الجرائم المنسوبة للمتهمين

وذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الأول ارتكب جريمة تهريب الآخرين بطريقة غير شرعية، وذلك بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر جماعة داعش الإرهابية وقائد كتائب قوة الردع، كما كشفت التحقيقات أسماء المتهمين الليبيين، وهم المتهم عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب، حيث قام المتهمون بإمداد معلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

اعتراف وتسجيلات صوتية للمتهم

وأضافت تحقيقات أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم الأول والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم وذويهم، عن تردد المتهم على دولة ليبيا للعمل بها، واتفاقه مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي على اختطاف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن اتفاقه مع العناصر الليبية على خطف 14 مصريًا آخرين في بداية عام 2017، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم بدنيا وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.

3 ملايين جنيه ما حصّلته الجماعة من فدية

وترتب على تلك الأحداث الإرهابية، وفاة المجني عليه محمد جاد، وتولى المتهم الأول بمعاونة متهمين آخرين، استلام الأموال وهي عبارة عن مبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه من أهالي الأفراد المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة.