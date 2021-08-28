سينوفاك المصري.. كل ماتريد معرفته عن اللقاح ونسبة فعاليته ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان توزيع مليون جرعة من اللقاح المصري سينوفاك على مراكز تطعيم اللقاحات بمختلف أنحاء الجمهورية، وأشارت الوزارة في تقرير رسمي لها أن مراكز تلقي لقاح كورونا وصل عددها إلى 657 مركزًا على مستوى الجمهورية، من ضمنهم 145 مركز مخصص اللقاحات للمسافرين، موضحة أن اللقاح المصري سينوفاك جرى إجراء تحاليل له من قبل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مدي سلامته وفعاليته قبل البدء في تطعيم المواطنين بيه، وتزامنًا مع ذلك يستعرض «الوطن» كل ماتريد معرفته عن اللقاح المصري سينوفاك في نقاط:

كل ماتريد معرفته عن اللقاح المصري سينوفاك

- اللقاح المصري سينوفاك أثبت فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة، حسب الدراسات الإكلينيكية التي أجريت على اللقاح في 7 دول مختلفة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- اللقاح المصري سينوفاك قائم على طريقة التصنيع التقليدية للقاحات، ومستخدمة في العديد من اللقاحات المعروفة.

- يمكن تخزين اللقاح المصري سينوفاك في ثلاجة عادية في درجة حرارة 2 - 8 درجات مئوية.

الصحة تناشد الواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، تزامنًا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، والتي بدأت وفقًا لتصريحات وزيرة الصحة بمؤتمر صحفي انعقد لها الأسبوع الماضي.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدًا والبعد عن المناطق المزدحمة.

ودعت«الصحة» كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وحجز لقاح ضد فيروس كورونا لتخفيف الأعراض في حال الإصابة بالفيروس، وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.