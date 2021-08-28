كشفت وزارة الصحة والسكان، عن اللقاح المصري سينوفاك، وترددت العديد من التساؤلات عن اللقاح، فى هذه السطور كل ما تريد معرفته عن اللقاح المصري سينوفاك، وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة التسجيل من أجل الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

ومنحت هيئة الدواء الرخصة للقاح المصري سينوفاك، والذي أنتج محليا عقب اجتيازه العديد من عمليات التقييم المختلفة، وذلك طبقًا للمعايير وفقًا لأساليب العالمية المتبعة في تقييم اللقاحات، وأوضحت وزارة الصحة والسكان العديد من الإجابات حول تساؤلات المواطنين عن كل ما تريد معرفته عن اللقاح المصري سينوفاك.

وترصد «الوطن» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن اللقاح المصري سينوفاك

- %91 هي نسبة فاعلية اللقاح المصري سينوفاك، وفقًا للدراسات الإكلينيكية التي أجريت على اللقاح في العديد من الدول.

- تم تصنيع اللقاح حسب الطرق التقليدية المتعارفة عليها في صناعة اللقاحات.

- تخزن في درجة حرارة تتراوح بين 2-8 للدرجات مئوية.

- اللقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية.

كل ما تريد معرفته عن اللقاح المصري سينوفاك في مراكز التطعيم

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن طرح أكثر من 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك المصري، وتوفيرها في مراكز التطعيم المختلفة خلال الفترة المقبلة، وأجابت الوزارة في بيان لها، عن كل ما تريد معرفته عن اللقاح المصري سينوفاك.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مع مراعاة التباعد الاجتماعي، مع سرعة التسجيل في أخد اللقاح، مضيفة أن جميع اللقاحات آمنة وبما فيها اللقاح المصري سينوفاك، وليس له أي أعراض جانبية تؤثر على متلقي اللقاح، وأن الأعراض الجانبية للقاح تزول بمرور الوقت ولا تستدعي الحاجة للذهاب للطبيب من أجل الاطمئنان، وعدم الخوف والقلق من أي لقاحات مضادة لكورونا.