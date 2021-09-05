السيسي يوجه بتنفيذ «إسكان مفروش»: مش عاوزين الأسر تتكلم في مهر

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه سيكون سعيدًا للغاية إذا كانت المنازل التي تشملها مبادرة «سكن كريم» يتمّ فرشها بالمستوى الذي شاهده اليوم خلال جولته التفقدية بأكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، ومبادرات الحماية المدنية، «لو إحنا بنعمل كدا هبقى سعيد جدًا.. لو بالمتانة دي هتبقى حاجة عظيمة أوي».

الأسر مش هتدفع مقدمة كبيرة وأقساط.. وندرس هذا الموضوع منذ أشهر

ووجه الرئيس السيسي، حديثه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلًا «أنا بفكر إننا نعمل شقق ونفرشها فرش كويس، علشان مش عاوزين الأسر تناقش موضوع المهر، لو يتكلموا في الشبكة ماشي، إنما المهر لأ، ونقوله تعالى في شقق مفروشة بإيجار، وجاهزة ويأجروها بس، وميدفعش مقدمة كبيرة وأقساط كبيرة وبندرس الموضوع ده بقالنا شهور».

وتابع رئيس الجمهورية: «الفكرة بتاعة إني أعمل إسكان مفروش والناس تدفع إيجار فيه، ده موضوع مش في ثقافتنا، بس هيخلي الأسر مبتتكلمش لا في مهر أو فرش، ولا يتخانقو على حاجة، هيدفعوا إيجار وخلاص، وهنبقى شغلنا أهالينا بدمياط».