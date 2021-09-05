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السيسي للحكومة والمجتمع المدني: متسيبوش ولادنا في «بشاير الخير والأسمرات وأهالينا»

كتب:

شريف سليمان
11:17 ص | الأحد 05 سبتمبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مشروعات «بشاير الخير» و«الأسمرات» وأهالينا»، قائلًا: «من فضلكم إذا كنا اتحركنا واتوفر سكن أو حياة أفضل مما كانت، لن يتغير الناس إلا بجهد مجتمعي مشترك».

يجب تنسيق ومواصلة جهودنا حتى نغير أحوال وثقافة الناس

وأضاف السيسي، خلال كلمته باحتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة: «هذا الجهد من وزارة التضامن أو الثقافة أو الشباب والرياضة أو منظمات المجتمع المدني، متتركوش أولادنا وبناتنا الموجودين في هذه المناطق، والمناطق الأخرى مثل مدينة الأمل، يجب أن ننسق جهودنا ونجعلها مستمرة حتى نغير من أحوال وثقافة الناس اللي موجودة حتى نحقق النتيجة التي نتمناها».

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