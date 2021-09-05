السيسي: انتبهوا للإجراءات الوقائية.. داخلين على موجة رابعة لكورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ «الله سبحانه وتعالى نجانا من فيروس كورونا»، موضحًا «شوفتوا مصير الكتير من الدول تعرضت لحاجات كتير ولكن في مصر بفضل الله عدينا الموجة الأولى والتانية والتالتة وعلى أعتاب الموجة الرابعة، وفرصة أقول للناس من فضلكم ننتبه أكتر للإجراءات الاحترازية، وبقول للمصريين من فضلكم تجاوبوا معانا».

حريصون نبدأ العام الدراسي ونكون طعمنا أعضاء هيئة التدريس والطلاب

وأضاف السيسي، خلال حديثه باحتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، «حريصين في المدارس والجامعات إننا نبدأ العام الدراسي ونكون طعمنا أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، ولو في فرصة نطعم طلاب الثانوية العامة باللقاح، لو ده متاح، نعمله علشان عاوزين نحقق معدلات كبيرة في عملية التطعيم في خلال فترة زمنية قليلة جدًا جدًا علشان ناخد المناعة الجماعية اللي بيقولوا عليها».