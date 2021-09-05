انطلاق الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات والمعاهد بـ«إعداد القادة»

يشهد معهد إعداد القادة، اليوم الأحد، بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفي، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، انطلاق الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات والمعاهد العليا المصرية «برنامج إعداد القادة التخصصي»، بعنوان «الدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية لتأهيل القادة الرياضيين للاشتراك في اللجان الرياضية»، بمشاركة 155 طالبًا من 13 جامعة مصرية، وبحضور الدكتور حازم الروبى مدير المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة، وبهاء مختار مدير قطاع المنافسات والبطولة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وتفعيلا لبروتوكول التعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية

وقال الدكتور كريم همام، في بيان، اليوم الأحد، إن المعهد يعمل على إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية؛ لذا نهتم بالمشاركة الطلابية لهؤلاء الشباب في الأنشطة الرياضية، لاكتشاف وتنمية المواهب في المجالات الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى استثمار طاقات الشباب الإيجابية، والعمل على صقل مهاراتهم من خلال عقد العديد من المحاضرات وورش العمل إلى جانب المسابقات والأنشطة المختلفة بما يساهم في خلق جيل قادر على تحقيق التنمية المستدامة للبلاد، وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي.

استمرار الدورات حتى 8 سبتمبر

وأشار إلى استمرار فعاليات الدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية، إلى يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021، وتتضمن العديد من المحاضرات منها القيادة الإيجابية، القيم الأخلاقية والرياضية، تنظيم وإدارة المسابقات الرياضية، المهنية الإعلامية بالمجال الرياضي، الاتحادات الرياضية والاتحادات الطلابية، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل وكذلك المسابقات الرياضية وانشطة مختلفة، وجاء ذلك وفق اهتمام القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية بالشباب وخاصة شباب الجامعات والاعتماد عليهم في المستقبل لما يعود بالنفع ورفع شأن مصر عاليا بين جميع دول العالم.

كرة قدم خماسي وطائرة شاطئية.. أبرز الأنشطة

ولفت البيان إلى أن المنافسات تقام في كرة قدم خماسي نجيل صناعي - كرة طائرة شاطئية ملعب رملي ويتخلل الدورة الصيفية بعض الأنشطة الترويحية والأنشطة التعليمية والأنشطة الحرة والأنشطة الثقافية وورش عمل بمشاركة بعض المتخصصين لنقل الخبرات المهنية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية؛ لإخراج جيل جديد يكون بمثابة قوة شبابية يعتمد عليها في رفع مستوى وشأن البلاد.