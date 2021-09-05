أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم خلال احتفالية أبواب الخير

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار احتفالية ابواب الخير، والتي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الادارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري. وتستهدف القافلة حوالي ٥ مليون مواطن، و وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الرسائل اليوم وكانت ابرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم كالتالي:

- أوجه الشكر لكل من ساهم في الفعالية الي نشهدها والجهد المبذول على مدار السنوات الماضية.

- أشكر صندوق تحيا مصر والوزارت المعنية ورجال الأعمل وكل من ساهم في أعمال الخير.

- الجهد الخيري المبذول من المجتمع المدني والحكومي واصل للناس.

- حتى الآن لم نجمع 100 مليار في صندوق تحيا مصر وبقول لرئيس الحكومة لازم نشوف طريقة أخرى نجمع بها للصندوق.

- الخير محتاجين نعمل فيه أكتر.

- كل ما كانت قدراتنا المالية كبيرة كل ما كانت قدرتنا على عمل الخير أكتر.

- في رأس ماشية بتجيب 40 كليو لبن في اليوم.. ياريت نوفرها للمواطن تفرق معاه.

ابرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم حول صندوق تحيا مصر

- صندوق تحيا مصر لو عنده قدرة مالية كبيرة ممكن يجي وقت علينا نجهز أرض زراعية ونجيب أسر ونقولها تشتغل وتسدد أجزاء من ثمنها بدون فوائد.

- في عملية إحلال السيارات بنوقف السيارات القديمة في الشارع وندي لصاحبها واحدة جديدة ونكتب اسمه واللي يدفعه يدفعه

- عاوز ألاقي 10 آلاف عربية من صندوق تحيا مصر في عملية إحلال السيارات.

- أنا بطلب المزيد من العمل الخيري ونحول حياة أسر من حالة صعبة لحالة أكثر استقراراً.

- بوجه كلامي صندوق تحيا مصر ورجال الخير وسيدات الخير اللي بتشارك المصريين ظروفهم الصعبة.

- الحمد لله في مصر الأمور مستقرة في أزمة كورونا وبدعو الناس تنتبه أكتر للإجراءات الاحترازية.

ابرز تصرحات الرئيس السيسي اليوم حول كورونا

- بقول للمصريين من فضلكم تجاوبوا معانا في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا.

- عاوزين نحقق معدلات كبيرة من التطعيم في خلال فترة زمنية قليلة علشان ناخد المناعة الجماعية.

- بقول للمصريين كلهم أن صندوق تحيا مصر تحت المسؤولية المباشرة ليه والجنيه مابيطلعش كدا.. اطمئنوا لدا.. ودا مجلس أمناء كبير.. أموالكم في أيدي أمينة.