10 دقائق تصفيق متواصل لـ«أميرة» في فينيسيا السينمائي

حظى فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب بردود فعل إيجابية في عرضه العالمي الأول، أمس، ضمن فعاليات الدورة الـ 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، والتي يتنافس فيها ضمن مسابقة «آفاق».

ونشر المخرج محمد دياب عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، مقطع فيديو مع نهاية عرض فيلم «أميرة»، حيث استمر التصفيق داخل القاعة لمدة قاربت 10 دقائق، من الحضور، معلقا: «الحمد لله عشر دقائق من التصفيق المتواصل بعد عرض فيلم أميرة في مهرجان فينيسيا».

تصفيق الجمهور لـ «أميرة» في العرض الأول بفينيسيا السينمائي

وأجرى المخرج محمد دياب لقاء مع قناة «فريد فيلم راديو» الإنجليزية، على «يوتيوب»، للتحدث عن ثالث أفلامه الروائية الطويلة «أميرة»، وأوضح المخرج المصري خلال اللقاء أن الفيلم بالرغم أن أحداثه تمس الوضع الفلسطيني، إلا أنه لا يتطرق إلى السياسة.

وتابع دياب: «لا نتحدث عن السياسة في الفيلم ولكنها موجودة كخلفية للأحداث، ومن وجهة نظري أرى أن أفضل طريقة لتناول موضوع سياسي هو عدم التحدث عنه، ولكن كرؤية في خلفية حياة الأشخاص».

ويرى محمد دياب أن القصة التي يتناولها الفيلم برغم خصوصيتها إلا أنها عالمية في الوقت نفسه، قائلا: «القصة لم تكن فقط عن فلسطين، ولكن أي شخص من أي ثقافة يستطيع أن يرى نفسه في الفيلم».

لقاء محمد دياب على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي

وأشار دياب إلى أن فكرة الفيلم بدأت لديه عندما قرأ مقال عن إنجاب حوالي 100 طفل منذ عام 2012، عن طريق تهريب الحيوانات المنوية للمعتقلين الفلسطينين في السجون الإسرائيلية، ليفكر في تقديم فيلم عن حياة واحد من هؤلاء الأطفال وحياة والدته التي تصبح حامل دون أن يلمسها شخص.

وتدور أحداث فيلم «أميرة» حول فتاة مراهقة في الـ 17 من عمرها، تنشأ طوال حياتها وهي تعلم أنها ابنة معتقل في السجون الإسرائيلية، وتم إنجابها عن طريق تهريب الحيوانات المنوية، ولكن تنقلب حياتها عندما تكشتف أن والدها عقيم، وتخوض رحلة للبحث عن هويتها بعد أن ينهار عالمها.

الفيلم بطولة صبا مبارك، تارا عبود، علي سليمان، من تأليف الثلاثي شيرين وخالد ومحمد دياب، إخراج محمد دياب.