محمد دياب عن مشاركة أميرة بـ«فينيسيا»: قضية فلسطين تشغلنى كأى عربي

يشارك المخرج محمد دياب بفيلم «أميرة»، في الدورة الـ78 من مهرجان فينيسيا السينمائي ليمثل المشاركة العربية الوحيدة في مسابقة قسم «أوريزونتي» أو «آفاق»، والتى تضم 19 فيلما، لعدد من المخرجين الواعدين من مختلف دول العالم، حيث انطلقت فعاليات المهرجان، أمس، وتستمر حتى 11 سبتمبر الجارى.

وقال «دياب» لـ«الوطن»، «اخترت القصة لأنها خاصة جداً ويخرج منها دراما شكسبيرية كبيرة، وشىء مختلف يتخطى حدود قضية فلسطين، فقضية فلسطين شغلاني كأي عربي»، مضيفا: «الموضوع يهمني بشدة، من أكثر الأشياء التي أسعدتني في حياتي أنني قدمت فيلما عن قضية مثل فلسطين التي تهمني».

معلومات عن فيلم «أميرة»

فيلم «أميرة» مستوحى من ظاهرة في الحياة الواقعية للسجناء الفلسطينيين، الذين يجري تهريب حيواناتهم المنوية من السجون الإسرائيلية، حتى تتمكن زوجاتهم من الحمل من خلال التلقيح الاصطناعي، وتدور أحداث الفيلم حول «أميرة» فتاة شابة تبلغ من العمر 17 عامًا، كبرت وتعتقد أنها ولدت بالحيوانات المنوية المهربة لوالدها المسجون.

لكن إحساس أميرة يتحطم عندما تكتشف أن والدها عقيم، لتنطلق في مهمة لاكتشاف والدها البيولوجي، وإنقاذ ما تبقى من هويتها بينما ينهار عالمها.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم العرب من بينهم الأردنية صبا مبارك، الفلسطيني على سليمان، بالإضافة إلى تارا عبود، وقيس ناشف ووليد زعيتر، تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، ويعتبر الفيلم إنتاج مصرى أردنى إمارتي سعودي مشترك، تدور أحداث الفيلم في فلسطين وجرى تصويره في الأردن.

مهرجان فينيسيا وكورونا

يشار إلى أن مهرجان فينيسيا ينظم اختبارات «كوفيد -19» مجانية في عدد من المواقع المختلفة، لكنها ليست إلزامية، حيث أوضح رئيس بينالي البندقية، روبرتو سيكوتو، إن إدارة المهرجان ستطلب من الحضور إظهار دليل على التطعيم أو اختبار سلبي حديث من أجل حضور الفعاليات.