السيسي يتابع سير الأعمال لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد سير الأعمال والموقف الإنشائي لدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، وذلك ضمن احتفالية «أبواب الخير» التي نظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري.

وتستهدف القافلة نحو 5 ملايين مواطن، في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.