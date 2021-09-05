التأشيرات الخضراء.. فرصة للعمل في الإمارات دون كفيل

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، تدشين أنواع جديدة من تأشيرات الإقامة والعمل ستشمل مزيدا من الفئات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، بمناسبة إعلان إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن إطار مبادرة «مشاريع الخمسين».

وزير الدولة الإماراتي: الحكومة أطلقت نظام إقامة جديد

وأكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية أن الحكومة قررت إطلاق نظام إقامة جديد، موضحا أنه عبارة عن مسار متكامل للإقامة يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء.

مزايا وشروط التأشيرات الخضراء في الإمارات

أما عن «التأشيرات الخضراء» الجديدة للمغتربين فتتيح التقدم للعمل دون أن يكفلهم صاحب العمل، وتشمل الأشخاص حتى سن 25 عاما في تصاريحهم، وأعلنت الحكومة الإماراتية أنها ستسمح للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 180 يوما، ما يمثل دفعة كبيرة حيث كانت معظم التأشيرات مرتبطة بعقود العمل، بحسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

ما الفئات التي ستحصل على التأشيرات الخضراء؟

ووفق ما أعلن، ستمنح التأشيرات الخضراء في الإمارات لأفضل المتفوقين بما في ذلك الطلاب والمستثمرون ورجال الأعمال وذوي المهارات المتخصصة، وتتقارب في بعض المزايا مما تمنحه الإقامة الذهبية.

قبل التأشيرات الخضراء.. الإقامة الذهبية تمنح ميزات غير مسبوقة

وفي مايو من 2019، أعلنت الحكومة الإماراتية تطبيق نظام الإقامة الذهبية طويلة الأمد سيتمتع أصحابها بعدد من الميزات غير المسبوقة والتي تكون قاصرة على بعض الفئات.

وحصل الآلاف على الإقامة الذهبية في الإمارات، وهم من فئات مثل المستثمرين والطلاب المتفوقين ورجال الأعمال والأطباء والمهندسين المتخصصيين في الكمبيوتر والتكنولوجيا الحيوية والكهرباء والكمبيوتر والبرمجة.

وأكدت الإمارات أنه لا يوجد سقف لعدد من سيحصلون على الإقامة الذهبية، إذ أكدت أن كل من تنطبق عليه شروط الإقامة ستمنحها له، وسيتمكن من التمتع بكل المزايا التي تحملها الأقامة الذهبية دون أية معوقات.