بعضها تطبق اليوم.. شروط السفر إلى السعودية والإمارات والكويت للمصريين

يبحث كثير من المصريين عن شروط السفر إلى السعودية والإمارات والكويت، بعد مجموعة من الإجراءات التي أعلنت عنها تلك الدول تخفف من القيود التي وضعت سابقا على حركة السفر من وإلى الدول الثلاث، في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد، خصوصا أن السعودية والإمارات والكويت بين أكثر الدول التي تستقبل المصريين وفي مقدمتهم فئة العمالة.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، أهم المعلومات حول شروط السفر إلى السعودية والإمارات والكويت، التي يحتاج إليه المسافر المصري إلى أي من الدول الثلاث.

شروط السفر إلى السعودية للمصريين المقيمين

تختلف شروط السفر إلى السعودية بحسب ما إذا كان المسافر مقيما لديه إقامة سارية في المملكة أم غير مقيم، ففي حالة إذا كان مقيما يحق له السفر مباشرة من مصر إلى السعودية، ولكن وفق شروط أساسية تضع في الاعتبار أن مصر من بين 9 دول تحظر الرياض استقبال المسافرين منها بشكل مباشر.

ويأتي في مقدمة شروط السفر إلى السعودية عبر الطيران المباشر، أن يكون المقيم حاصلا على جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية داخل المملكة أي قبل مغادرته السعودية.

كما سيكون على المقيم تسجيل اللقاح الذي حصل عليه عبر رابط تسجيل لقاح كورونا بحسب ما دعت الجوازات السعودية؛ لتسهيل إجراءات السفر ولتجنب فترات الانتظار الطويلة عند مداخل ومنافذ المملكة.

واعتمدت السعودية لقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينيين، لكن بشرط أن يحصل المسافر إلى جرعة تعزيزية من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية وهي أسترازينيكا وفايزر وجونسون آند جونسون وموديرنا.

شروط السفر إلى السعودية للمصريين غير المقيمين أو غير الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة

أما بالنسبة لشروط السفر إلى السعودية لغير المقيمين أو للمقيمين الذين لا ينطبق عليهم شرط الحصول على جرعتي لقاح كورونا قبل مغادرة المملكة من مصر، فإنه لن يكون بمقدورهم السفر عبر الطيران المباشر بين مصر والسعودية، إذ سيكون عليهم السفر عبر دولة ثالثة ليست من بين قائمة الدول التسعة التي تعلق السعودية دخول القادمين منها بشكل مباشر.

فيمكن للمصريين السفر إلى السعودية عبر مملكة البحرين أو عبر مملكة الأردن، وسيلتزم في هذه الحالة بإجراء بعض المسحات الطبية (PCR)، والخضوع للعزل الطبي في الدولة التي سينتقل عبرها ثم الخضوع لحجر آخر داخل السعودية، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

شروط السفر إلى الكويت للمصريين التي تطبق بداية من اليوم

تعود اليوم الرحلات المباشرة بين مصر والكويت، في تنفيذ لقرار مجلس الوزراء الكويتي فتح الطيران المباشر مع مجموعة من الدول بينهم مصر، وبالتالي بات المصريون يبحثون عن شروط السفر إلى الكويت كذلك بعد استئنافها.

ويأتي في مقدمة شروط السفر إلى الكويت، الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في الكويت، وأن يكون أجرى مسحة طبية (PCR)، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

واللقاحات المعتمدة في الكويت هي فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون وأسترازنيكا، ولا تشمل لقاحات سبونفارم أو سينوفاك الصينيين أو سبوتنيك الروسي، وفي حال تلقي المسافر أيا من اللقاحات الثلاث غير المعتمدة، فإن عليه الحصول على جرعة تعزيزية من اللقاحات الأربع المعتمدة.

وضمن شروط السفر إلى الكويت أن يكون المسافر لديه شهادة تثبت أنه محصنا أي حصل على أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

شروط السفر إلى الإمارات التي تطبق بداية من اليوم

أما عن شروط السفر إلى الإمارات، حدثت الدولة الخليجية إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين من خارجها، وهي التحديثات التي يبدأ العمل بها اليوم.

وتشمل تلك التحديثات إلغاء الحجر الصحي لجميع المطعّمين القادمين إلى إمارة أبوظبي من خارج الدولة، مع إلزام كافة المسافرين من مطعّمين وغير مطعّمين، قبل الإقلاع إلى الإمارة، إبراز نتيجة سلبية للمسحة الطبية (PCR) استلمت خلال 48 قبل موعد الرحلة.

كما يتعين على المسافرين المطعّمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص المسحة، عند الوصول وآخر في اليوم السادس، بينما يتعين على السياح المطعّمين القادمين من الوجهات الأخرى إجراء المسحة عند الوصول خلال الفترة من اليوم الرابع واليوم الثامن، في حال البقاء في الإمارة دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

أما بالنسبة لغير المطعمين، فيجب إجراء فحص المسحة عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، وإجراء فحص إضافي في اليوم السادس وفي اليوم التاسع، وسيكون عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.