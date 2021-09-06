الدولة تنتصر للعدالة الاجتماعية بصندوقي تحيا مصر والوقف الخيري

«قوانين للعدالة الاجتماعية» هي المفهوم الذى سعت الدولة المصرية إلى تحقيقه على مدار السنوات الماضية بدعم من القيادة السياسية، لتوفير أشكال مختلفة من المساعدات الإنسانية.

وعملت الدولة على تحقيق المفهوم الأشمل للعدالة الاجتماعية بتكليف وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال إنشاء صندوق تحيا مصر، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استمر حرص الدولة في إصدار تشريعات لتعظيم الفكرة، وهو ما تحقق في قانون صندوق الوقف الخيري، ولتعظيم الاستفادة من إنشائها، أعفى المشرع هذه الصناديق من جميع الرسوم والضرائب.

وتستعرض «الوطن» أبرز الأهداف التي تضمنها قانون صندوق الوقف الخيري:

أهداف صندوق الوقف الخيري:

1. تشجيع نظام الوقف الخيري.

2. تنظيم ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

3. معاونة الدولة لإنشاء مشروعات خدمية وتنموية.

4. المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات.

5. نشر الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج.

7. القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية لا تتقيد بالقواعد الحكومية.

إعفاء أموال الصندوق من الضرائب

تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة ووفقا لقانون صندوق الوقف الخيرى، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، ولا يخضع الصندوق لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلا، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.

وأقر المشرع بخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.

موازنة مستقلة لصندوق الوقف الخيري

وتأسس صندوق الوقف الخيرى بموازنة مستقلة، بحسب القانون المنظم له، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للصندوق حسابه الخاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويصرف من الحساب وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

إطلاق قافلة أبواب الخير

وقد شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطلاق القافلة الإنسانية التي تأتى في إطار احتفالية «أبواب الخير» وتستهدف 5 ملايين مواطن، وذلك في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.