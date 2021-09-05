صندوق تحيا مصر يسجل أرقاما قياسية جديدة بموسوعة جينيس

حقق صندوق تحيا مصر، منذ تأسيسة في عام 2014، العديد من الإنجازات العالمية التي دفعت موسوعة «جينيس» إلى ضمه للكيانات التي تستهدف تحقيق أرقامًا عالمية.

صندوق تحيا مصر والذي تأسس بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي برقم 139 لسنة 2014 وقرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2015، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم اقتصاد مصر والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ودعم العدالة الاجتماعية، كان أداة فعلية لدعم العمل الخيري في مصر، وعلى مدار السنوات الماضية نجح في تدشين أكبر قوافل إنسانية.

أرقام عالمية لصندوق تحيا مصر

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، خلال احتفالية صندوق «تحيا مصر باليوم العالمي للعمل الخيري إنَّ موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية تستعد لاستقبال 3 أرقام قياسية جديدة حققها صندوق تحيا مصر.

وأوضح مدبولي، إلى أنَّ هذا الرقم يتضمن إطلاق أكبر حملة للتبرع بالأجهزة الطبية في العالم، وأكبر حملة للتبرع بالأجهزة المنزلية بـ4500 جهاز، وأكبر تبرع بالمواد الغذائية بإجمالي مليون كرتونة.

وسجل صندوق «تحيا مصر» نجاحات واسعة بإطلاق أكبر قافلة إنسانية في العالم، بموسوعة جينس، لدعم مليون أسرة بالجمهورية، في الشتاء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الدعم اللازم لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية.

تعديلات قانون صندوق تحيا مصر

وشملت تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر» التي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى تمكين الصندوق من تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها القضاء على المعوقات التي صادفت تنفيذ الإعفاءات المنصوص عليها للصندوق.

وتضمن شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك إعفاء الصندوق من كل رسوم الشهر العقاري والتوثيق.

كما شملت التعديلات، إعفاء الصندوق من كل الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأى أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكذلك الإعفاء كل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج.

يُشار إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد تقدم بالشكر خلال احتفال صندوق «تحيا مصر» باليوم العالمي للعمل الخيري، لكل من ساهم في فعالية «أبواب الخير».