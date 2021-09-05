تراجع إقبال المواطنين على الذهاب للمطاعم السياحية في أغسطس

أكد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن نسب إقبال المواطنين على تناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم والمنشآت السياحية، تراجعت بشكل كبير خلال شهر أغسطس الماضي، بسبب تواجد أعداد كبيرة من المصريين خلال هذا الشهر بالمصايف، موضحًا أن أكثر من 70% من المطاعم السياحية بجمهورية مصر العربية تتواجد بالقاهرة والجيزة.

وأضاف لـ«الوطن» أن أكثر أيام الأسبوع تراجعا في نسب إقبال المواطنين علي الذهاب للمطاعم خلال شهر أغسطس الماضي هي أيام الخميس والجمعة والسبت، حيث يسافر خلالها أعداد كبيرة من سكان القاهرة الكبرى لقضاء إجازة «الويك إند» بالمدن الشاطئية، لافتا إلى أن متوسط إشغالات المطاعم خلال الشهر الماضي تراوحت ما بين 50 إلى 60% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال المطاعم والمنشآت السياحية للرواد والمحددة بـ70% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشآة.

تحسن إقبال الزبائن بداية من شهر سبتمبر المقبل

وأوضح المصري أنه بداية من شهر سبتمبر الجاري، ستبدأ نسب إقبال المواطنين على تناول الوجبات الغذائية بالمطاعم السياحية في الارتفاع، بسبب عودة المواطنين من المصايف وقرب انتهاء فصل الصيف مشيرًا إلى أنه للوصول إلى نسب إشغال مرتفعة خلال الفترة المقبلة يلزم مد مواعيد إغلاق المطاعم السياحية إلى الساعة 2 صباحا وصالات الديسكو إلى الساعة 3 صباحا، والملاهي الليلية إلى الساعة 4 صباحا حيث إن غالبية روادها من هواة السهر.

1200 منشآة سياحية حصلت على شهادة السلامة الصحية

وأشار إلى أن عدد المنشآت والمطاعم السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية والعاملة حاليا تبلغ نحو 1200 مطعم، موضحا أن موافقة الحكومة على استئناف العمل بمسارح المنوعات «الملاهي الليلية» وصالات الديسكو ساعد في عودة العديد من المنشآت السياحية للعمل منذ إجازات عيد الأضحى المبارك.

يشار إلى أن نسب إشغال العديد من المطاعم وصلت خلال إجازات عيد الفطر المبارك إلى نحو 100% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال الرواد بالمنشآت السياحية والمحددة آنذاك بنحو 50% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشأة السياحية.