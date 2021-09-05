بدء تطعيم أساتذة وطلاب جامعة قناة السويس بلقاح كورونا .. «صور»

حصل اليوم، عدد من أساتذة جامعة قناة السويس وطلابها والعاملين فيها، على الجرعة الأولى لقاح فيروس كورونا، ضمن خطة الجامعة التي أعلنتها قبل أسبوع، حسبما قال د.أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، أن التطعيم سيتم منحه لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وفق خطة محددة على جرعتين، بالتنسيق بين وزارتيّ «التعليم العالي والبحث العلمي» و«الصحة والسكان».

بدء التطعيم بالإدارة الطبية وكليتيّ الطب والتجارة

وبدأت اليوم حملة منح اللقاح بالإدارة الطبية وكليتي الطب والتجارة في 3 نقاط ثابتة بالإدارة الطبية للجامعة، والمركز الطبي بكلية التجارة، بالإضافة إلى نقطة كلية الطب الخاصة بتطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس

وشددت هدى فرج أمين عام الجامعة، على ضرورة تسجيل العاملين، وتلقي الرسالة المكونة من 20 رقم؛ على أن يتم اختيار «العاملين في الجامعات المصرية» في خانة الوظيفة.

وقالت الدكتورة سمر فتحي مدير الإدارة الطبية، أن تطعيم الطلاب يتم داخل عيادات الكشف الطبي بالإدارة، مؤكدة أن اللقاح آمن، ولا يتم إعطائه للحوامل أو المرضعات أو من هم دون 18 عامًا.

وأكدت أن فرق العمل متواجدة داخل الوحدات الثابتة بكليتي الطب والتجارة، والإدارة الطبية، وأن عمل الوحدات المتنقلة سيبدأ من بعد غد الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر الجاري بمبنى إدارة الجامعة.