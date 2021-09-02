4 أماكن لمنح 50 ألف جرعة من لقاح كورونا بجامعة قناة السويس 

قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة بصدد بدء منح العاملين بها والطلاب لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف زكي في تصريحات خاصة «للوطن» أنه سيتم البدء في منح اللقاح الأحد المقبل 5 سبتمبر، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات والتشغيل التجريبي اليوم الخميس.

4 نقاط لمنح لقاح كورونا بجامعة قناة السويس

وقال الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، إنه تحددت 4 نقاط داخل الجامعة لمنح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة اللقاح خلال الفترة المقبلة.

وأضاف زكي، أنه تحدد 50 ألف جرعة لجامعة قناة السويس وتسلمت الجامعة بالفعل أول 10 آلاف منهم جرعة مقسمة كخمسة آلاف للجرعة الأولي و5 آلاف للجرعة الثانية.

وقال زكي إن نقاط منح اللقاح داخل الحرم الجامعي تم تحديدها كالتالي نقطة بالإدارة الطبية، ونقطة داخل كلية التجارة، ونقطة داخل كلية الطب ووحدة متحركة تعمل وفق جداول تنظيمية تيسيرا على العاملين بالجامعة.

رئيس الجامعة: إشراف طبي كامل علي منح اللقاح

وأكد الدكتور أحمد زكي، أن كل نقطة طبية تضم فريق طبي مكون من طبيب وطاقم تمريض ومدخلي بيانات ومشرفين من جامعة قناة السويس لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للطلاب والعاملين بالجامعة.

وأشار زكي، إلي أن عملية منح اللقاح يشرف عليها الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤن الطلاب والدكتورة هدى فراج أمين عام الجامعة والدكتورة سمر فتحي مدير الإدارة الطبية ومنسقة حملة منح اللقاح داخل الجامعة والدكتورة عزة عطية نائب المدير العام للإدارة الطبية.