الأوقاف تدعو لاحترام القيم في موضوع خطبة الجمعة القادمة «فيديو»

«قيمة الاحترام واحترام القيم»، هو موضوع خطبة الجمعة القادمة الذي أعلنته وزارة الأوقاف، ليتم تعميمه على الأئمة الجمعة المقبلة 10 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يتناول موضوع الخطبة تعليمات ديننا الحنيف، وحثه على احترام القيم فضلا عن التركيز على قيمة الاحترام، والاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على هذه المعاني.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وبخصوص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، فإنه من المقرر أن تعلن الوزارة تفاصيل ونص الخطبة خلال ساعات، والذي يحض على تناول القيم الاجتماعية الأصيلة والأخلاق الرفيعة والحث عليها وعلى الجود والكرم والعطاء، كما أنه من المقرر أيضا أن يتم بث تسجيل صوتي للخطبة والتي تعد الخطبة الصوتية الثالثة على قناة الوزارة بموقع يوتيوب.

قيمة الإحترام واحترام القيم

وبعيدا عن موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف الذي يحمل عنوان «قيمة الاحترام واحترام القيم» فإن الوزارة تقوم منذ أسبوعين ببث تسجيل صوتي على قناتها بموقع يوتيوب في إطار الخطب الصوتية حيث تم بث تسجيل صوتي للجمعة قبل الماضية التي كانت بعنوان «الوفاء وحفظ الجميل»، ثم تم بث تسجيل صوتي للخطبة الصوتية الثانية الجمعة الماضية والتي حملت عنوان «السلام مع النفس والكون».

وفيما يلي التسجل الصوتي للخطبة الصوتية الأولى «الوفاء وحفظ الجميل»:

وفيما يلي التسجيل الصوتي للخطبة الصوتية الثانية «السلام مع النفس والكون»:

ترجمة خطبة الجمعة

وبالإضافة إلى موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف الذي أعلنت الوزارة أنه سيتحدث عن قيمة الاحترام واحترام القيم، فقد أعلنت الوزارة اعتزامها ترجمة خطب الجمعة في إطار مخطط الدعوة الاليكترونية، وبالفعل بدأت بخطبة «من دروس الهجرة النبوية المشرفة التخطيط واعتماد الكفاءات» والتي كانت يوم 13 أغسطس 2021 .

وأشارت الوزارة إلى ترجمة الخطبة لـ 9 لغات أجنبية وهي «الإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية والبرتغالية والسواحلية والهوسا والبشتوية والألمانية»، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف، بحسب ما أعلنته الوزارة سابقا.