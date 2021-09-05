مي سليم عن «سمكري البني أدمين»: خضعت للجلسة بعد إلحاح لمدة 3 ساعات 

كشفت الفنانة مي سليم، عن خضوعها هي الأخرى لجلسة علاج طبيعي على يد يوسف خيري المعروف باسم «سمكري البني أدمين» الذي تم حبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات لعدم حصوله على رخصة مزاولة مهنة، وتزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الجامعي.

وظهرت مي سليم، في مقطع فيديو نشره «سمكري البني أدمين» على «يوتيوب»، أثناء عمل «طقطقة» لفقرات الرقبة والظهر للفنانة الأردنية.

مي سليم: خضعت للجلسة بعد إلحاح شديد لمدة 3 ساعات

وقالت مي سليم، إنها رفضت بشدة عروض الخضوع للجلسة في البداية لكنها وافقت في النهاية بعد 3 ساعات من محاولات الإقناع للمرور بهذه التجربة، مضيفة: «بعد إلحاح طويل، اضطررت للخضوع للجلسة في لوكيشن التصوير على سبيل التجربة، لكن بالأمانة لم أُصاب بمكروه، الموضوع مّر على خير وقتها».

وعن مدى معرفتها بـ«سمكري البني أدمين»، قالت الفنانة مي سليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تعاملت معه مرة واحدة فقط، ولم تكن على معرفة به من الأساس: «فوجئت به في لوكيشن تصوير أحد الأعمال الفنية من فترة، وتعرّفت عليه عن طريق أحد الأصدقاء، وسعى لعمل جلسات علاج للموجودين جميعًا».

مي سليم عن تجربتها مع سمكري البني أدمين: خطر والغلطة بكارثة

لم تكن التجربة ممتعة بالنسبة لمي سليم التي أكدت أنها «ليست لطيفة بالمرة»، متابعة: يجب أن تكون جلسات العلاج خصوصًا ما يتعلق بالفقرات عن طريق أطباء متخصصين، «لكن الحمد لله المسألة عدت على خير لأن أي خطأ لا قدر الله ممكن يؤدي لكارثة».

اتهام ساندي لـ« سمكري البني أدمين» بإصابتها بسبب خطأ في «الطقطقة»

كانت الفنانة ساندي، اتهمت «سمكري البني أدمين»، بإصابتها نتيجة تعامله الخاطئ معها أثناء «طقطقة» فقراتها لضغطه على النخاع الشوكي الأمر الذي كاد يصيبها بالشلل الرباعي.

كما خضع عدد من نجوم الفن، لجلسات العلاج الطبيعي هذه أبرزهم: منة فضالي، شيكو، أمير كرارة، ماجد المصري، هبة مجدي، داليا مصطفى، وعدد من نجوم مسرح مصر منهم محمد أنور، محمد عبدالرحمن، ومحمد أوسامة «أوس أوس».