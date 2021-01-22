مي سليم: ذهبت للبنان للسياحة.. وفضلت محبوسة في الأوضة

قالت الفنانة مي سليم إنها ذهبت إلى لبنان من أجل السياحة منذ أيام، وبعدما وصلت إلى هناك وبمرور أيام قليلة من وصولها جرى تطبيق حظر التجوال جراء انتشار فيروس كورونا بين المواطنين هناك: «كل حاجة كانت مقفولة، وكنت محبوسة في الأوضة وطلعت من الفندق على المطار».

بقيت مركزة أكثر بعد ما أصيب إخوتي بفيروس كورونا

وأضافت «سليم»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنها دائمًا ما تلتزم بالإجراءات الاحترازية حتى لا تصاب بفيروس كورونا، ومن ثم تنقل العدوى إلى أهلها: «كنت مركزة على الإجراءات الاحترازية، وبقيت مركزة أكثر بعد ما أصيب إخوتي بفيروس كورونا».

لازم الكل ياخد باله من نفسه حتى لا يصاب بالفيروس

وأوضحت أن شقيقتيها «ميس، دانا» أصيبتا بفيروس كورنا بأعراض مختلفة من الوباء، حيث كانت الأولى الأكثر إصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد: «لازم الكل ياخد باله من نفسه حتى لا يصاب بالفيروس، وربنا يشفي كل مريض».

«سليم» تتحدث عن دوها في مسلسل «ضربة معلم»

وأكدت أن شخصية «ورد» التي ظهرت فيها بمشاركتها بمسلسل «ضربة معلم» من إنتاج «سينرجي» كانت بالنسبة لها شخصية فريدة وسعدت بتقديم مثل تلك الشخصية في العمل الدرامي: «من كتر حب الشخصية للبطل محمد رجب اتقلب الحب للغل واتجوزت صديق اللي كانت بتحبه علشان تفضل قريبة منه وعارفة أخباره، وهي ماكانتش قادره تشيله من دماغها».

مابعرفش أطبخ خالص

وأشارت إلى أنها لا تقوم بتطبيق نظام غذائي معين حتى تستطيع السيطرة على وزنها، ولكنها دائمًا ما تلتزم بعدم أكل كميات كبيرة من الأطعمة في المرة الواحدة: «مابعرفش أطبخ خالص، وجربت ومحاولاتي كلها فشلت، والطبيخ نفَس ومتعه وفن وأنا ماعنديش ده».

وتابعت: «دوري في مسلسل خيط حرير والخيانة كانت بسبب إهمال زوجها لها تمامًا، فيما سعى حبيبها القديم للتقرب منها، واقتربت منه علشان حسسها بالأمان والاهتمام، وبعدين حست بالغلط ورجعت تاني، واستمتعت جدًا بالمسلسل، واتبسطت إني اشتغلت مع زميلتي مي عز الدين، والمسلسل كان بالنسبة ليا نقلة لشغلي مع المخرج الكبير إبراهيم فخر».