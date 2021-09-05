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الدبلوماسية المصرية في نصف قرن.. محاضرة بمركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية

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الوطن
02:44 م | الأحد 05 سبتمبر 2021
الدبلوماسية المصرية في نصف قرن

الدبلوماسية المصرية في نصف قرن

يعقد مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS .. محاضرة بعنوان (الدبلوماسية المصرية في نصف قرن) .. في السابعة مساء يوم الأربعاء ٨ سبتمبر ، بمقر المركز بحي جاردن سيتي بالقاهرة.

يلقي المحاضرة الدبلوماسي المخضرم السفير منير زهران ، والذي يناقش جوانب من مذكراته (شاهد علي الدبلوماسية المصرية في نصف قرن) والتي صدرت عن دار الشروق ٢٠٢١ .

وقال الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية ورئيس المركز : السفير منير زهران قامة دبلوماسية كبيرة ، وهو من جيل الأساتذة الذين أثروا الأداء الرصين للسياسة الخارجية المصرية. وكتابه هو مرحع مهم للدبلوماسيين والباحثين ، وهو مصدر أساسي لفهم ديناميكيات العمل بهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

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