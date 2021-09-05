موعد تغيير توقيت فتح وغلق المحال التجارية والمقاهي.. سيعلن عنها قريبا

من المقرر الإعلان عن موعد تغيير مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمقاهي قريبًا، وتحديدًا قبل انتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي لمواعيد المحلات نهاية الشهر الجاري، ومن المقرر وفق القرار الوزاري الصادر عن وزارة التنمية المحلية بدء موعد تغيير مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمقاهي الخميس الأخير من شهر سبتمبر الجاري الموافق 30 سبتمبر، والعمل وفق التوقيت الشتوى لعمل المحلات، ويتمّ تطبيق موعد فتح وغلق المحلات التجارية بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتنفيذ تطبيق المواعيد الجديدة، بشأن فتح وغلق المحلات للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تطبيق مواعيد غلق المحلات آخر الشهر الجاري

وتنطلق المواعيد الشتوية الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والورش 2021، آخر يوم من الشهر الجاري، وتسيير لجان متابعة وحملات بمختلف المحافظات لمتابعة موعد فتح وغلق المحال التجارية والورش والكافيهات والأعمال الحرفية والتشديد على الإلتزام بالمواعيد الجديدة، وأكّدت وزارة التنمية المحلية أن مواعيد غلق المحلات تصب في مصلحة المواطن حيث تعمل على توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المحلات ومنح فرصة للمحليات بالأحياء والمراكز والمدن وشركات النظافة للقيام بدورها فى تنظيف وتجميل الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والأحياء والحد من الضوضاء وإزعاج السكان القاطنين في محيط المحلات.

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

وتشمل المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات التجارية والمقاهي، وفق التوقيت الشتوي، تشغيل جميع المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة السابعة صباحاً حتى العاشرة مساءً، على أن يتمّ زيادة المدّ يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشر مساءً، أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية وفق المواعيد الجديدة المقرر تطبيقها نهاية الشهر تبدأ يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة