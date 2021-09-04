مواعيد جديدة لفتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي.. تبدأ بعد 26 يوما

تبدأ المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات وفق التوقيت الشتوي يوم الخميس الأخير من سبتمبر الجاري وفق القرار الوزاري الصادر من وزارة التنمية المحلية مؤخرا؛بهدف تحقيق الانضباط للشارع ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مواعيد غلق المحلات طبقا للمواعيد الشتوية تبدأ بعد 26 يومًا من الآن، ومن المقرر صدور قرار بذلك خلال الأيام المقبلة، مؤكدين أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لها الحق في إصدار أى قرار يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وفق أي طارئ أو أحداث تستجد؛ حفاظا على سلامة المواطنين في ظل وجود فيروس كورونا.

وأشارت المصادر إلى أن الالتزام بمواعيد غلق المحلات يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المحلات، ومنح فرصة للمحليات بالأحياء والمراكز والمدن وشركات النظافة للتعامل مع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة واستعادة الوجه الحضاري للشوارع والميادين.

مواعيد الشتاء لغلق المحلات

وفيما يتعلق بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات، فتشمل فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق في العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشر مساءً خلال الشتاء.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية تفتح يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار 24 ساعة.

مواعيد الورش والاعمال الحرفية

وفيما يتعلق بمواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية تبدأ يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السادسة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.