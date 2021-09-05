«أخد 7 غرز».. طفلة متسولة تصيب شابا بزجاجة في يده بالفيوم بسبب «الشحاتة»

لم يكن «أدهم» صاحب الـ17 عامًا، يعلم أنّ نزهته برفقة أصدقائه، ستنتهي بإصابة في اليد، نتج عنها جرح تم خياطته بـ7 غرز، بسبب طفلة متسولة لم تتجاوز الـ10 أعوام، من عمرها، حيث أصرت على أخذ مساعدات مالية من كل فرد منهم خلال جلوسهم على أحد المقاهي بمنطقة دلة على طريق مصر الفيوم، ودفع الجميع عدا واحدًا منهم، كان لا يمتلك «فكة» فأصرت على أخذ مال منه، ورغم اعتذاره إلا أنّها سكبت مشروبا غازيا عليه، ثم تسببت في إصابته وإصابة صديقه.

طفلة متسولة تطارد الشباب بمنطقة دلة

وقال أدهم عزت محمد روبي «17 عامًا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة هوارة الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات بمحافظة الفيوم، واعتاد الجلوس برفقة أصدقاءه في أحد «الكافيهات» على طريق مصر الفيوم بمنطقة دلة، وخلال جلوسهم مساء أمس جاءت طفلة متسولة صغيرة لا تتجاوز الـ10 أعوام، وطلبت منهم مساعدة مالية، وبالفعل ساعدها عدد كبير من أصدقائه بمبالغ مالية عدا واحدًا لم يكن يمتلك «فكة» لكنها كانت شديدة الإلحاح لتحصل منه على أية أموال، وظلت تطارده قرابة الـ10 دقائق.

متسولة تسكب مشروبًا غازيًا على شاب رفض مساعدتها

وكشف أنّ الطفلة المتسولة حينما فقدت الأمل في أن تحصل على أموال، قررت الانتقام منه، وفوجئوا بسكبها «مشروبًا» غازيًا على صديقهم، فشعر بالغضب والضيق نظرًا لإغراق ملابسه بالمشروب الغازي، موضحا أنّ صديقه قام ليطاردها ويبعدها عن المكان الذي يجلسون فيه.

متسولة تهاجم شابًا بزجاجة مكسورة وتصيب أحدهم

وأوضح «أدهم»، أنّهم فوجئوا بها أحضرت زجاجة مشروب غازي مكسورة، ثم بدأت في قذفهم بها، فمرّت القطعة الأولى من الزجاج من فوق قدم صديقه الذي تشاجرت معه متسببة في إصابة طفيفة، والزجاجة الثانية كانت قادمة في اتجاه رأسه فوضع يده ليحمي وجهه ورأسه فأصابته إصابة شديدة في يده ونزفت يده بشدة، فنقله أصدقاءه إلى مستشفى الفيوم العام، وجرى إجراء خياطة للجرح بواسطة 7 غرز.

الأمن يبحث عن متسولة قطعت يد شاب بالفيوم

وأشار إلى أنّه عقب خياطة الجرح ذهب لمنزله لينام ويرتاح، ثم حرر محضراً بقسم شرطة أول الفيوم، موضحاً أنّ المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم أول الفيوم، اتفق معه على اصطحابه مساء اليوم حتى يتعرف على المتسولة ويتم ضبطها.