عودة الروح لطالب ثانوية عامة.. حُجبت نتيجته «كان هيعيد ومجموعه بقى 70%» (صور وفيديو)

بكاء وعويل.. صلاة ودعاء.. المنزل تحوّل لمأتم.. أيام مأساوية طويلة مرت على أسرة الطالب أحمد شعبان أحمد عبيد الطالب بمدرسة الشهيد نصر الدين عويس بنين بقرية سيلا بمركز الفيوم، بعدما فوجئت أسرته بحجب نتيجة الثانوية العامة الخاصة به، وحرمانه من دخول امتحانات الدور الثاني وضياع العام عليه رغم اجتهاده، ما جعله يدخل في حالة اكتئاب ويقرر عدم استكمال تعليمه مُفضلاً أن يبحث عن فرصة عمل بعد الظُلم الذي تعرض له، جراء تحويل محضر إثبات حالة لتسليمه التابلت خارج اللجنة قبل دخولها إلى محضر غش.

«أحمد» سلّم التابلت خارج اللجنة فاُتهم بالغش

وقال والد أحمد شعبان الطالب بالثانوية العامة 2021، إنّ نجله كان يخشى سرقة التابلت، لذا قام بتسليمه خارج اللجنة قبل امتحان اللغة الفرنسية، وحُرر محضر إثبات حالة بتسليمه التابلت حتى يتمكن من استلامه مرة أخرى بعد الخروج من الامتحان، وبالفعل استلم «التابلت» عقب خروجه، ولم يحدث أي مشكلة، إلا أنّه وقت ظهور النتيجة فوجئوا بحجب نتيجته، ثم أرسلت المدرسة لهم، وأخبروهم بذلك، بل ومنعه من دخول الدور الثاني، وأنّه سيعيد السنة الدراسية مرة أخرى بسبب تحرير محضر غش له.

والد «طالب الصفر»: المدير قالي ابنك شاطر ومتسيبش حقه

وأشار إلى أنّ نجله حكى لمدير المدرسة ما حدث معه في امتحانات الثانوية العامة، وتحريره محضر إثبات حالة لتسليمه التابلت خارج اللجنة وليس لضبطه بالغش، فأخبره مدير المدرسة أنّ هناك خطأ حدث مع ابنه، وأنّ ابنه مجتهد ومتفوق ولا يجب أن يسكت عن حقه، ونصحه بالتوجه إلى وزارة التربية والتعليم وتقديم شكوى لاستعادة حق ابنه.

الأب: ابني «طفش» بسبب النتيجة وقرر ميكملش تعليمه

وأضاف الحاج شعبان والد «أحمد» أنّ نجله ترك المنزل وسافر إلى منطقة الصف بالجيزة ليعمل في إحدى المزارع، وقرر ترك الدراسة تماماً بعدما أُصيب بإحباط واكتئاب جراء الظلم الذي تعرّض له في نتيجة الثانوية العامة، وظل 15 يوماً لا يعرفون عنه شيئاً ولا يُجيب على إتصالاتهم، حتى فوجئوا بزملائه في العمل يبلغوهم بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية ونقله للمستشفى بسبب حزنه وامتناعه عن تناول الطعام لعدة أيام.

والد طالب الثانوية: رفع الحجب أعاد لنا الحياة

وكشف والد طالب الثانوية العامة، أنّهم لجأوا إلى أيمن شكري عضو مجلس النواب عن دائرتهم، ومدير المدرسة ساعدهم كثيراً، وشكوا عدة مرات حتى تم مراجعة المحضر، وفتح تحقيق والتأكد من أنّ ابنه مظلوم، ورُفع الحجب وأُلغي قرار حرمانه من الدور الثاني، وتبينّ أنّ نجله حصل على 70%.

وذكر أنّه فور ظهور نتيجته وإبلاغهم بها رسمياً من قبل المدرسة عادت لهم الحياة وشعروا بفرحة لا توصف، مؤكداً أنّه لو ظهرت نتيجته دون حجب منذ البداية لما شعروا بتلك الفرحة.

إدراج طالب الثانوية المحجوب ضمن المرحلة الثالثة رغم مجموعه

وأشار والد طالب الثانوية العامة الذي حُجبت نتيجته، أنّه رغم رفع الحجب وإظهار نتيجته وأنّه من المفترض أنّ يكون في تنسيق المرحلة الثانية، نظراً لحصوله على 70% قسم علمي علوم إلا أنّ اسمه لم يتم إدارجه ضمن المرحلة الثانية حتى اللحظات الأخيرة من التنسيق، وبالتالي سيضطر يقوم بالتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة، آملين أن يلتحق بكلية جيدة تُعيد له الرغبة في الحياة، وفي استكمال دراسته.

شقيق الطالب المحجوب: لن التحق بالثانوية العامة

وبدموع بريئة، قال محمد شعبان الطالب بالصف الرابع الابتدائي شقيق أحمد الذي تعرض لحجب نتيجته، أنّه لن يفكر في الالتحاق بالثانوية العامة نظراً لأنّها تسببت في بكاء شقيقه وأسرته، كما تسببت في ترك شقيقه للمنزل ومرضه ودخوله المستشفى، وهو لا يريد أن يحدث فيه ذلك.