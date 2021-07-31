وفاة متسولة أثناء سيرها في أحد شوارع سوهاج.. والتحريات: لا شبهة جنائية

لقيت متسولة، مجهولة الهوية، مصرعها، أثناء سيرها في الشارع بمنطقة نجع أبو شجرة بدائرة قسم ثان سوهاج، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وأُخطرت النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغًا بوفاة سيدة أثناء سيرها في شارع المؤسسة بنجع أبو شجرة بدائرة قسم ثان سوهاج، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث القسم، وتم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الواقعة.

وتبين من المعاينة والفحص، أن المتوفية متسولة في العقد السادس من العمر «مجهولة الهوية»، وبسؤال الأهالي أفادوا بأنه أثناء سيرها في الشارع سقطت فجأة وتوفيت، ونفوا الشبهة الجنائية.

ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت ضباط المباحث بالتحري في الواقعة، وتم انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي الجثة لبيان سبب الوفاة.