تفاصيل إصابة شريف مدكور بـ«الصفرا».. 21 يوما بالفراش وطعام مسلوق ونحافة

تصدرت تفاصيل إصابة شريف مدكور بفيروس «A»، المعروف بالتهاب الكبد الوبائي «الصفرا»، محركات البحث، وذلك بعدما كشف عنها «مدكور» بعد عودته لاستئناف تقديم برنامجه «4 شارع شريف»، الذي يُعرض على شاشة قناة «الحياة»، بعد إجازة استمرت نحو 30 يومًا.

تفاصيل إصابة شريف مدكور بفيروس «A»: نفس أعراض كورونا

وكشف المذيع شريف مدكور، تفاصيل الأزمة الصحية التي مّر بها مؤخرًا، خلال ظهوره أمس السبت على قناة «الحياة» في برنامج «4 شارع شريف»، بقوله: «كنت في إجازة لمدة شهر، لإصابتي بفيروس A في الكبد، أو مايسمى بالصفرا، والحقيقة لم أكن أعلم أو أفهم معنى الصفرا».

شريف مدكور عن إصابته بفيروس «A» أو الصفرا: 21 يوما في السرير دون حركة

واستطرد شريف مدكور قائلًا: «أُصبت ببعض الأعراض التي تشبه أعراض فيروس كورونا، منها ارتفاع درجة حرارة الجسم وسخونية شديدة، وصداع فظيع، وتكسير في الجسم، وانعدام الرغبة في الأكل، وفي ناس اقترحوا عليّ تناول أدوية كورونا، لكن أنا رفضت».

مسحة كورونا سلبية

وتابع: «نتيجة مسحة كورونا جاءت سلبية، وحصلت في الأساس على لقاح كورونا، وأنصح بالحصول عليه، وأجريت فحوصات على الكبد، ووجدت إنزيم الكبد في الضياع، المفترض يكون من صفر لـ50 وأنا نتيجتي 950، واكتشفت إصابتي بالتهاب كبدي وبائي A والصفرا».

وأضاف شريف مدكور، قائلًا: «هذا المرض يتطلّب المكوث 21 يومًا في السرير دون حركة، والأكل ما بين مسلوق وفاكهة وعسل أسود أو أبيض، لأن ارتفاع إنزيمات الكبد تجعل المريض غير قادرا على مغادرة الفراش، أنا كنت بنام 16 ساعة في اليوم، مش حاسس بالدنيا والحرارة مرتفعة».

شريف مدكور بعد تعافيه من الصفرا: خسيت شوية ومفيش كِرش

واستكمل كلامه بقوله: «الحمدلله على عدم الحصول على أدوية كورونا، لأنه كان ممكن يهلك الكبد أكثر من ذلك، وبنصح الناس من يشعر بارتفاع في درجة الحرارة أو تكسير في الجسم، ليس بالضرورة أن يكون فيروس كورونا، ولكن يجب إجراء التحاليل والفحوصات».

واختتم شريف مدكور حديثه قائلًا: «مرض الصفرا غالبًا يصاب بها الصغار، ولكن عندما يصاب بها الكبار تكون متعبة جدًا، أنا أجازة مرض 21 يوم وأسبوع نقاهة، ورجعت على خير، وإصابتي بفيروس A كان بسبب تناول أكل غير نظيف، وأنا قعدت أسبوع أكل بره البيت، كان صوتي مش طالع ومش عارف أرد على التليفون، بشكر كل من حاول الاطمئنان عليّ، وأنا خسيت شوية وكرشي نزل ودي ميزة».