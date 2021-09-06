محمد دياب يكشف لـ«الوطن» سبب تحمسه لإخراج فيلم «أميرة»: عن فلسطين

تحدث المخرج محمد دياب عن فيلم «أميرة»، الذي يشارك حالياً في الدورة الـ78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، ليمثل المشاركة العربية الوحيدة في مسابقة قسم «أوريزونتي» أو «آفاق»، والتى تضم 19 فيلما، لعدد من المخرجين الواعدين من مختلف دول العالم، حيث انطلقت فعاليات المهرجان، أمس، وتستمر حتى 11 سبتمبر الجارى.

وقال «دياب»، لـ «الوطن»، «منذ فترة كان هدفي تقديم عمل فني عن فلسطين، والفكرة الأساسية من العمل التي كانت تدور في ذهني، والسؤال الأكبر الذي يناقشه الفيلم هل الإنسان يورث أفكاره أم يختارها، وهو سؤال فلسفي كبير حاولت طرحه بالفيلم» .

وأضاف، «من أكثر الأشياء التي أسعدتني في حياتي أنني قدمت فيلما عن قضية مثل فلسطين التي تهمني».

أبطال فيلم «أميرة»

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم العرب من بينهم الأردنية صبا مبارك، الفلسطيني على سليمان، بالإضافة إلى تارا عبود، وقيس ناشف ووليد زعيتر، تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، ويعتبر الفيلم إنتاج مصرى أردنى إمارتي سعودي مشترك، تدور أحداث الفيلم في فلسطين وجرى تصويره في الأردن.

معلومات عن مهرجان فينيسيا

يشار إلى أن مهرجان فينيسيا ينظم اختبارات «كوفيد -19» مجانية في عدد من المواقع المختلفة، لكنها ليست إلزامية، حيث أوضح رئيس بينالي البندقية، روبرتو سيكوتو، إن إدارة المهرجان ستطلب من الحضور إظهار دليل على التطعيم أو اختبار سلبي حديث من أجل حضور الفعاليات.

أحداث فيلم «أميرة»

يتم تصوير أحداث الفيلم في فلسطين، وتم التصوير بدلاً من ذلك في الأردن، وتقوم الفتاة الشابة تارا عبود في أول تجاربها السينمائية بدور«أميرة»، بينما تؤدي النجمة الأردنية صبا مبارك، دور والدتها، ويضم طاقم التمثيل كبار الممثلين الفلسطينيين مثل علي سليمان ووليد زعيتر وزياد بكري بالإضافة إلى مطربة الأوبرا ريم تلحمي.