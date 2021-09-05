حلقات القرآن تعود حضوريا إلى المسجد الحرام «فيديو وصور»

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عن عودة الحلقات القرآنية الحضورية بالمسجد الحرام خلال الفترة المسائية، بعد انقطاع نحو عامين بسبب فيروس كورونا، اعتبارا من اليوم، وذلك بعد أيام من عودة دروس العلم إلى المسجد، في إجراءات تعيد الحياة تدريجيا بشكل طبيعي.

وذكرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أنها طبقت الإجراءات الاحترازية الوقائية كافة، استعدادا لاستقبال الحضور، كما طالبت الراغبين في حضور الحلقات، بضرورة الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

عودة حلقات القرآن تعود بعد مجالس العالم

وفي 23 أغسطس، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية بشرى سارة لطلاب العلم، بعودة الحضور مرة أخرى في مجالس العلم الخاصة بطلاب العلم داخل المسجد الحرام.

وجاء إعلان عودة مجالس العلم، مقترنا بمجموعة من الضوابط في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

تفاصيل قرار السعودية عودة الحلقات القرآنية إلى المسجد الحرام

وقال غازي بن فهد الذبياني، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، إن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب التابعة لها، استأنفت الحلقات القرآنية حضوريّا في رحاب المسجد الحرام.

وأوضح أن الوكالة حريصة مع عودة هذه الحلقات المباركة حضوريا على تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة المستفيدين من هذه الحلقات، مضيفا أن «هذه الجهود تأتي لإبراز دور ورسالة الحرمين الشريفين التوعوية والتعليمية والتوجيهية والإرشادية، وبإشراف ومتابعة فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الدكتور بدر بن عبدالله الفريح».

وقال إنها تأتي أيضا «إنفاذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين».