«تحيا مصر» يكشف لـ«الوطن» محتويات أكبر قافلة حماية اجتماعية في العالم

أطلق صندوق تحيا مصر، أكبر قافلة حماية اجتماعية تصل محتوياتها إلى نحو 5 ملايين مواطن مستحق، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي للعمل الخيري، وتتضمن 500 سيارة تريلا، و500 سيارة جامبو بتكلفة 650 مليون جنيه.

«عبد الفتاح»: نسعى لرعاية الأسر المستحقة في أصعب الأوقات التي يمر بها العالم

قال تامر عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الصندوق يسعى لتقديم نموذج يحتذى به في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لرعاية الأسر المستحقة في أصعب وأدق الأوقات التي يمر بها العالم، في ظل مشكلات صحية واقتصادية واجتماعية، والوصول بمميزات هذه الشراكة، إلى مليون أسرة (5 ملايين مواطن) مستحق في قرى ونجوع الجمهورية.

18 مؤسسة مجتمع مدني تشارك انطلاق القافلة الإنسانية

وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن القافلة الإنسانية المنطلقة اليوم، بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، و18مؤسسة مجتمع مدني، وهي «الأورمان، مصر الخير، الجمعية الشرعية، بنك الطعام المصري، راعي مصر، رسالة، مؤسسة أشرقت الخيرية، تحسين أوضاع المراة، المصباح المضيئ، صلاح الدين، البر والتقوى، الهيئة القبطية الإنجيلية، خير دمياط، خير بلدنا، نهضة بني سويف، تواصل، صناع الحياة، الاتحاد النوعي لرعاية الأيتام».

استراتيجية الدولة في دعم العمل المجتمعي

ولفت المدير التنفيذي، إلى أن استراتيجية الدولة المصرية في دعم العمل المجتمعي، وتشجيع المنظمات العاملة تعمل على حشد جهود أطراف العمل المجتمعي من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والتكامل مع رؤية الأمم المتحدة، للقضاء على الفقر وتحسين جودة حياة قاطني المناطق الأكثر احتياجا، عبر الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من الميزانيات المرصودة من جانب هذه الأطراف، لدعم أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية، و تقديم أفضل أنظمة الحماية الاجتماعية والخدمة الصحية، فضلا عن توفير أدوات مرنة لتنمية هذه الأسر اقتصاديا، وتوفير مصادر دخل ثابتة تعينهم على احتياجاتهم المعيشة والتحول من فكرة الدعم الاجتماعي إلى التنمية الاقتصادية.

المواد الغذائية التي تحتويها القافلة

1 مليون كرتونة (10 آلاف طن) مواد غذائية جافة.

4 آلاف جهاز كهربائي (500 عروسة ).

100 ألف قطعة ملابس.

2000 مرتبة.

25 طن فاكهة برتقال.

25 طن مكرونة (وزن).

20 ألف كيس (معبأة).

3 أطنان مانجو.

2000 سجادة.

25 ألف شنطة مواد غذائية.

3 أطنان لحوم.

6 آلاف عبوة صلصة.

2880 عبوة سمن.

416 ألف عبوة لبن أطفال.

الرعاية الصحية

1500 جهاز غسيل كلوي وكراسي مرضى بلغت ألف كرسي.

500 حضانة أطفال و2000 جهاز طبى مساعد لحضانات.

كما قدمت مساعدات لمستشفيات العزل تمثلت في 500 ألف كمامة و5 آلاف لتر كحول إيثيلي و20 جهاز استنشاق البخار و15 جهاز تنفس صناعي.

تعليم وتدريب ومساكن

3 معامل مهارات بعدد 3 جامعات حكومية لتطوير معامل المهارات.

المساكن الجديدة لأهالي المناطق غير المخططة وغير الآمنة، لفرش وتأثيث الوحدات السكنية.

التنمية الاقتصادية

رعاية 42 ألف مستحق من صغار الصيادين، وتوفير أدوات الصيد وملابس الصيد والشباك وتطوير منظومة التأمين الاجتماعي لصالحهم، ضمن مبادرة بر أمان.