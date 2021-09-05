غدًا.. انقطاع المياه عن وسط مدينة المنيا لمدة 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم، انقطاع المياه عن منطقة الشارع الجديد بحي وسط مدينة المنيا، بدءً من اليوم الساعة الثانية عشر مساءً، حتى الساعة السابعة من صباح غد الاثنين، وذلك لقيام شركة مياه الشرب بأعمال إحلال وتجديد وتطهير صيانة للشبكات والخطوط.

تطعيم العاملين بشركة مياه المنيا بلقاح كورونا

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، في بيان للشركة، إنه في إطار حرص الشركة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، والمهندس ممدوح رسلان رئيس القابضة للمياه، باتخاذ كل الإجراءات الإحترازية، والحفاظ على سلامة العاملين بالشركة وعملائها، فإن الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفرت الجرعة الأولى من لقاح فيرس كورونا المستجد للعاملين، حيث جرى تطعيم العاملين بديوان عام الشركة، وعدد من الفروع، وجار استكمال التطعيم لبقية فروع الشركة المختلفة.

وأكد الشهاوي، ضرورة تلقى العاملين للقاح فيرس كورونا المستجد، مشددا ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بجميع مواقع العمل ومراكز خدمة العملاء.

ووجه الشهاوي الشكر للقيادة السياسية، على ما تقوم به من توفير اللقاحات بسهولة ويسر للمواطنين حفاظا على الأرواح والسلامة العامة للمجتمع.

مياه المنيا تواصل العمل بمبادرة حياة كريمة

وتواصل شركة مياه المنيا توصيل خطوط المياه والصرف بقري المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، التي تشمل وتستهدف 192 قرية و757 عزبة ونجع داخل 5 مراكز بمحافظة المنيا، بتكلفة تصل لنحو 23 مليار جنيه، وهي العدوة، مغاغة، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس.