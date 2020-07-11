شركة مياه المنيا: خدمات مياه وصرف صحي في مغاغة بـ 170 مليون جنيه

أعلن المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن تنفيذ خدمات في مجال مياه الشرب والصرف بمركز مغاغة بقيمة 170 مليون جنيه خلال 6 سنوات.

وقال "الشهاوي"، إن الخدمات شملت مد خطوط وإحلال وتجديد واستلام محطات وتنفيذ وصلات مجانية، ومنها محطة رفع الهدار بشبكاتها بتكلفة 5 مليون جنيه، محطة رفع صرف صحي الشيخ زياد بشبكاتها بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه، محطة رفع صرف صحي آبا البلد بشبكاتها بقيمة 50 مليون جنيه، محطة آبا المرشحة 100 ل/ث بتكلفة 50 مليون جنيه، محطة رفع صرف صحي دهروط بشبكاتها بقيمة 50 مليون جنيه.

وأضاف أنه جرى توصيل 314 توصيلة بمبلغ 386165 جنيها لجمعية مصر الخير، وإحلال وتجديد شبكات مياه شارع الكنيسة بأطوال 1200 متر 4 بوصة، 1400 متر 6 بوصة و500 توصيلة منزلية بمليون جنيه، إحلال وتجديد شبكات مياه بني خالد بأطوال 1000 متر 4 بوصة و100 توصيلة منزلية بمبلغ 310 ألف جنيه.

وقال "الشهاوي"، إنه جرى إحلال وتجديد شبكات مياه بني خلف بأطوال 800 متر 6 بوصة و800 متر 4 بوصة، بمبلغ 500 ألف جنيه، إحلال وتجديد شبكات مياه قرى أبا البلد والشيخ زياد والعباسية بمبلغ 3 ملايين جنيه.

وتابع: جرى مد وتدعيم شبكات مياه ميانة الوقف بأطوال 3000 متر 4 بوصة، و 1000 متر 6 بوصة بمليون جنيه، وجرى إحلال وتجديد آبار إرتوازية بقرى شم والشيخ زياد وأبوبشت بمبلغ 750 ألف جنيه، وتدعيم شبكات مياه أولاد الشيخ ضمن مبادرة حياة كريمة بأطوال 3000 متر 6 بوصة و800 متر 4 بوصة بمبلغ مليون وستمائة ألف جنيه، وتدعيم شبكات قرية أشنين بأطوال 4500 متر بتكلفة مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه.