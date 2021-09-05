«لكزس» تطلق الجيل الجديد من  RC F 2022 بإصدار محدود

أعلنت شركة «لكزس» والتي تعتبر الجناح الفخم لشركة تويوتا اليابانية، إطلاق الجيل الجديد RC F محرك V8 بسعة 5.0 لترات بقوة 472 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 395 نيوتن متر، والتي تشتهر بامتلاكها أفضل نسبة قوة إلى وزن متوفرة في فئتها والتي تعتبر أقوى سيارة لكزس تعمل بمحرك V8 حتى الآن.

مميزات Sport Direct-Shift الرياضي

ويتميز ناقل الحركة Sport Direct-Shift الرياضي ذو الثماني سرعات من RC F بسرعات عالية مع مواءمة سرعة الدوران وتبديل مجداف موضوعة بشكل مثالي، من أجل نقل السرعة لأعلى في أجزاء من الثانية وصولاً إلى سرعة المسار القصوى التي تبلغ 168 ميلاً في الساعة.

وجرى ترقية الجي الجديد ليعم بسلاسة وللارتقاء بالأداء إلى مستوى جديد، إذ جاء 7 بمكابح Brembo Carbon Ceramic ، وعادم التيتانيوم والاستخدام المكثف لألياف الكربون لتحسين الديناميكا الهوائية وتقليل الوزن مكن اسيارة من تسارع وصل إلى 3.96 ثانية.

طرز جديدة لـ RC F

وتقدم جميع طرز RC F شاشة وسائط متعددة كبيرة الحجم مقاس 10.3 بوصة وعالية الدقة ومقسمة مع عرض الخريطة بملء الشاشة، لمزيد من الراحة، كما يمكن للسائقين تشغيل محركهم عن بعد باستخدام ساعة ذكية، ولمساعدتهم على الحصول على تقدير أعمق للصوت، فإن نظام الصوت المحيطي Mark Levinson Premium Surround ذو الـ 17 مكبرًا المتوفر بقدرة 835 واط يتيح الاستماع إلى الموسيقى في أنقى وأعلى درجات الدقة.

ويجرى إطلاق الجيل الجديد بـ50 نسخة محدودة فقط، وستكون متاحًه فقط في طلاء Electric Surge الحصري، وهي أول سيارة لكزس هي طلاء أزرق فريد من نوعه.

بداية شركة لكزس

وتعتبر شركة لكزس من الشركات التي يشغلها شغف لكزس بالتصميم والتكنولوجيا المبتكرة والأداء المبهج، وبدأت لكزس رحلتها في عام 1989 بسيارتين «سيدان» فاخرتين، وطورت لكزس تشكيلة منتجاتها لتلبية احتياجات عملاء الرفاهية العالميين في أكثر من 90 دولة.