لكزس تضم سيارة RXL لعائلة Black Line 2022 بإصدار محدود

أعلنت شركة لكزس، إطلاق سلسلة حصرية من سيارة RXL لعام 2022، وستتوفر 2022 Lexus RXL لأول مرة بمحتوى فريد يضاف إلى عدد محدود من طرازات الإصدار الخاص بعدد 389 سيارة بالغاز و106 في الهجين استنادًا إلى الحزمة المميزة.

ويجمع الإصدار الخاص 2022 RXL Black Line قائمة الرغبات وإشارات التصميم في السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة المكونة من ثلاثة صفوف.

ويمكن للعملاء الحصول على RXL Black Line بأحد اللونين الخارجيين، بما في ذلك الرمادي الجديد كليًا واللون الأبيض اللؤلؤي.

وتأتي هذه الألوان مع عجلات سوداء مقاس 20 بوصة وصواميل سوداء وشبك أمامي أسود ومرايا خارجية سوداء ولوحة اسم سوداء ومصد أمامي سفلي أسود.

داخل سيارة الكروس أوفر الفاخرة المكونة من ثلاثة صفوف، يمكنك رؤية لمسات Black Line في التطعيمات الخشبية السوداء ذات المسام المفتوحة والخياطة الزرقاء على المقاعد السوداء في الصفين الأولين.

وتجد هذه الخياطة الفريدة من نوعها في جميع أنحاء المقصورة الداخلية على وحدة التحكم، وصندوق ناقل الحركة وعجلة القيادة ولوحة العدادات العلوية.

ومن المتوقع أن يكون الإصدار الخاص الجديد من لكزس RXL Black Line 2022 في صالات العرض بنهاية يوليو 2021.

ويبدأ سعر السيارة المقترح لـ RX 350L Black Line من 52.030 دولارًا أمريكيًا و RX 450hL Black Line بسعر 55.290 دولارًا أمريكيًا.

وبدأت لكزس رحلتها في عام 1989 بسيارتين سيدان فاخرتين مع التزام بالسعي لتحقيق الكمال، منذ ذلك الحين، وطورت لكزس تشكيلة منتجاتها لتلبية احتياجات عملاء الرفاهية العالميين في أكثر من 90 دولة، وتعتبر هي الجناح الفخم لشركة السيارات اليابانية تويوتا.